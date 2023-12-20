До 30 тысяч ежемесячно: Кабмин спрогнозировал зарплаты украинцев до 2026 года

По прогнозам правительства, в 2024 году ожидается увеличение средней заработной платы в Украине до 21,8 тыс. грн, а в 2026 — до 30 тысяч.

В 2024 году среднемесячная заработная плата в Украине может увеличиться на 5,5 тыс. грн, достигнув уровня в 21,8 тыс. грн. Прогнозируется, что к 2026 году этот показатель возрастет и превысит отметку в 30 тыс. грн. В то же время уровень безработицы будет снижаться. Об этом стало известно из постановления Кабинета министров № 1315, которым одобрены основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы.

По прогнозам правительства, среднемесячная заработная плата в разные годы будет следующей:

в 2024 году ожидается увеличение до 21,8 тыс. грн;

к 2026 году планируется дальнейший рост, превысив отметку в 30 тыс. грн.

В сравнении с последним официальным показателем, представленным Государственной службой статистики, который составил 16,3 тыс. грн в первой половине 2023 года, прогноз правительства на 2026 год подразумевает почти удвоение среднемесячной заработной платы. Это свидетельствует о ожидаемом значительном росте до уровня более 30 тыс. грн к указанному периоду.

Согласно прогнозам Кабмина, среднемесячная заработная плата в Украине будет повышаться с учетом инфляции в следующем ключе:

в 2024 году ожидается рост на 8,5%;

в 2025 году прогнозируется увеличение на 8,9%;

к 2026 году планируется дальнейший рост на 9,1%.

Такие показатели подчеркивают намерение правительства обеспечить не только рост средней заработной платы, но и компенсировать воздействие инфляции на уровень доходов.

"Уровень безработицы украинцев в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда (МОТ) прогнозируется в 2024 году 18,7% к рабочей силе соответствующего возраста. В 2025 году показатель снизится до 17,7%, а в 2026 году – до 15%", — считают в Кабмине.

Ранее Фокус рассказывал, что в следующем году украинцам должны дважды повысить минимальную зарплату. Первое повышение — до 7100 гривен — ожидается с 1 января, второе — до 8 тысяч гривен — с 1 апреля.

Также, несмотря на инфляцию в Украине, прогнозируется, что зарплаты украинцев будут постепенно увеличиваться и дальше, а к 2026 году выплаты достигнут показателя в 30 тысяч гривен.