Деньги для войны: в "Газпроме" рассказали, сколько миллиардов заработали в 2023 году

Несмотря на снижение цен и объемов экспорта газа по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году "Газпром" рассчитывает получить более 4 триллионов рублей от продажи газа.

Российский монополист "Газпром" 19 декабря, сообщил, что уровень его EBITDA снизится почти на 40% – с 3,6 триллиона рублей в 2022 году до 2,2 триллиона рублей (24,3 миллиарда долларов) в 2023 году.

Так, по словам заместителя председателя компании Фамила Садыгова, эти данные охватывают газовый, нефтяной и электроэнергетический бизнес групп. Он отметил, что в 2023 году "Газпром" должен заработать более 4 триллионов рублей за счет продажи газа, и 3,4 триллионов рублей благодаря поступлениям в рамках других видов деятельности и росту поставок в Китай.

"Отмечу, что параметры бюджета и инвестиционной программы на 2024 год позволят нам выполнить все производственные планы и обязательства перед контрагентами. Более того, мы планируем закончить следующий год с резервным фондом более 180 миллиардов рублей ликвидных средств на счетах компании.

Также отмечается, что в 2023 году"Газпромом" был уплачен общий налог в российский бюджет в размере 2,5 триллиона рублей (28 миллиардов долларов). 600 миллиардов рублей или 6,64 миллиарда долларов — дополнительные расходы, являющиеся частью налоговых платежей на добычу сырья в шахтах.

К концу текущего года "Газпром", по словам Садыгова, будет владеть почти 420 миллиардами рублей.

Напомним, несмотря на санкции, Россия наладила активные поставки сжиженного природного газа в страны Европы. Как сообщало издание The Financial Times, за семь месяцев 2023 года импорт сжиженного газа из России в страны ЕС вырос на 40% по сравнению с последним довоенным годом. Такие страны, как Испания и Бельгия теснее всего сотрудничают с агрессором, занимая второе и третье места в списке крупнейших мировых импортеров сжиженного природного газа

К слову, Евросоюз хочет насовсем избавиться от российских энергоресурсов. Так, в планах стран ЕС — сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров уже в 2023 году.

Также Фокус рассказывал, что до войны российский "Газпром" накопил на своих счетах 2 013 трлн рублей (18 млрд долларов). Однако с началом полномасштабной войны эти запасы начали быстро испаряться. Так, к концу 2022 года от этих средств осталось 1,157 трлн рублей (9 млрд долларов), а по состоянию на 30 июня 2023-го у "Газпрома" было всего 683 миллиарда рублей (5,3 млрд долларов).