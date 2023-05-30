Чтобы доказать лояльность Кремлю: Газпром отправляет сотрудников на войну в Украине, — WSJ

По данным издания, крупные корпорации РФ создают свои военные формирования по аналогии с ЧВК "Вагнер". Статусные наемники получают больше денег, чем бойцы Евгения Пригожина.

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Российские охранные фирмы, связанные с крупными государственными корпорациями, могут привлекать своих сотрудников к участию в конфликте между Россией и Украиной. Одной из таких компаний является Газпром. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями России, бывшими офицерами и бизнесменами, направили войска на линию фронта в Украине, чтобы доказать лояльность Кремлю", — говорится в статье.

Согласно материалу, в РФ организовываются некоторые формирования, аналогичные ЧВК "Вагнер", но в них входит значительно меньше людей. Эти группы предлагают своим бойцам более высокую зарплату по сравнению с наемниками Евгения Пригожина. Они работают в частном секторе и связаны с компаниями, зависящими от государственных контрактов.

Сообщается, что российский лидер Владимир Путин не стремится проводить масштабную мобилизацию и передает набор персонала таким частным группам. Это позволяет Кремлю избежать прямого участия в конфликтах и сохранять гибкость при управлении своими ресурсами.

Напомним, что 25 мая глава частной военной компании "Вагнер" и "повар Путина" Евгений Пригожин заявил, что для победы России нужна всеобщая мобилизация, и она неизбежна.

А 8 мая сообщалось, что в Мариуполе началась мобилизация в ВС РФ. Гражданам начали разносить повестки и отправлять на медкомиссию. В частности, касается это тех, кто получил российский паспорт.