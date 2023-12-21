Последний транш 1,5 млрд евро: ЕС выплатил все средства по Программе поддержки Украины

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, деньги для помощи Украине есть, нужно "рабочее решение" для принятия Программы.

Евросоюз выплатил Украине последний из обещанных кредитов по Программе поддержки Украины на общую сумму 18 миллиардов евро. Об этом сообщила 21 декабря в своем аккаунте соцсети Х Урсула фон дер Ляйен.

Эти денежные средства, которые выделяли траншами — по 1,5 миллиарда евро, шли на восстановление инфраструктуры и поддержку работы госорганов, а также на выплату зарплат и пенсий, работу больниц, школ и приютов для переселенцев.

При этом фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен достичь договоренности, чтобы и в дальнейшем оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.

"Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", — подчеркнула председатель Еврокомиссии.

ЕС и помощь Украине

Всего на 2023 год Евросоюз предусмотрел пакет макрофинансовой поддержки Украины объемом 18 миллиардов евро.

Что касается 2024 года и последующих трех лет, пока остается неясным, что будет с финансовой помощью в размере 50 миллиардов евро, которые заблокировала Венгрия, применив право вето.

В Еврокомиссии утверждают, что деньги для помощи Украине есть, нужно "рабочее решение" для принятия Программы, как сообщила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после декабрьского саммита ЕС.

Вместе с тем, лидеры ЕС уверены, что в начале следующего года положительное решение о выделении помощи Украине будет принято — этот вопрос стоит в повестке дня на специальном саммите ЕС, который запланирован на 1 февраля 2024 года. Об этом сообщила спикер президента Евросовета Шарля Мишеля.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что Евросоюз официально ввел 12-й пакет санкций против России. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, новые ограничения должны стать очередным ударом по президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, Европейский Союз уже занялся разработкой 13-го и 14-го пакетов санкций против Российской Федерации за начатую в Украине войну.