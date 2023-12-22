Санкции США в действии: танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию, — СМИ

По словам журналистов, танкеры с российской нефтью простаивают в километрах от пункта назначения. Иногда даже более месяца.

Почти пять миллионов баррелей российской нефти сорта "Сокол" не достигли индийских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, танкеры простаивают в километрах от пункта назначения. Иногда даже более месяца. Точная причина неясна, однако, как считают эксперты, одной из них могут быть санкции Соединенных Штатов Америки.

Сообщается, что еще в середине октября Казначейство США ввело санкции в отношении первых двух судов, связанных с торговлей российской нефтью. После этого – еще шесть танкеров попали под санкции в последующие два месяца. Сообщается, что 6 из 8 судов, которые попали под санкции, принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот".

Издание пишет, что одним из танкеров в списке Казначейства является NS Century, который перевозил нефть "Сокол" в индийский порт Вадинар. Однако судно остановилось к югу от Шри-Ланки и находится там до сих пор.

Более того, как говорится в материале, остановились не только танкеры, направлявшиеся в Вадинар. Еще трое должны были уже прибыть в порт Парадип на восточном побережье Индии. Они также не дошли до пункта назначения.

Также журналисты отметили, что "Крымск" с 4 декабря стоит на холостом ходу в более 400 километрах от порта, и теперь к нему присоединился "Неллис". Вскоре к ним может присоединиться и третий танкер.

Ранее СМИ сообщали, что Россия выделила более 12 миллиардов долларов в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы сохранить свой авиационный сектор в воздухе. По словам аналитиков, потеря иностранных запчастей и опыта технического обслуживания уже начали сказываться на безопасности полетов российских гражданских самолетов.