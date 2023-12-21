По квартире каждому: российской экономики грозит коллапс из-за ипотечного бума

Российские власти создали благоприятные условия для граждан, которые после начала полномасштабной войны против Украины бросились активно набирать дешевые ипотечные кредиты. Но теперь такая ситуация может превратиться в серьезную проблему для экономики агрессора.

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Российское правительство выдает гражданам многомиллиардные кредиты, чтобы они покупали жилье и слишком переживали из-за войны. Но деньги государства неожиданно создали новую большую проблему для экономики агрессора — "быстро растущего жилищного пузыря", пишет The Wall Street Journal.

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Журналисты пишут, что из-за роста цен на недвижимость рост и инфляции уже разругались представители власти. Но в Кремле продолжают настаивать на том, чтобы Центробанк не отказывался от поддержки финансовой стабильности страны, пока действующая власть продолжает придумывать разные способы для того, чтобы заручиться поддержкой россиян накануне президентских выборов 2024 года.

Как отмечается в публикации, председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина уже призывает отменить некоторые субсидируемые ипотечные программы. Она предупреждает, что они подрывают усилия, которые должны сдерживать инфляцию. Но президент России Владимир Путин хочет продлить до конца 2024 года популярную ипотечную программу, в рамках которой россиянам с детьми доступны сниженные ставки по кредитам.

"Если правительство не ограничит субсидируемые ипотечные программы, то влияние ключевой ставки на экономику значительно ослабится, и, следовательно, нам, возможно, придется держать ставку высокой дольше", – говорит Набиуллина.

По данным WSJ, россияне серьезно увлеклись ипотекой почти сразу после начала полномасштабной войны. Именно тогда банки смягчили стандарты кредитования. Объемы ипотеки в 2023 году выросли на 72%, до почти 70 миллиарда долларов, и уже установили новый годовой рекорд.

"Однако экономисты предупреждают, что высокие расходы и кредитование привели к тревожным признакам перегрева экономики… Правительство сталкивается с растущими расходами, возмещая банкам разницу между рыночной ставкой по ипотечным кредитам", — сказано в публикации.

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Отмечается, для многих россиян инвестиции в недвижимость являются одним из немногих мест, куда можно вложить избыточные наличные деньги и обеспечить защиту от высокой инфляции. Но, как рассказала журналистам экономист Moody's Analytics Ольга Бычкова, почти половина новых заемщиков тратят 80% своего дохода или даже больше на обслуживание долга.

При этом одна из ключевых групп, которая пользуется ипотекой – семьи погибших и раненых военнослужащих. Поэтому, если в Москве решат сократить поддержку таких домохозяйств — возникнет кризис собственности.

К слову, в октябре экономический специалист и председатель благотворительного фонда "Новая Страна" Андрей Новак предположил, что в России уже произошел дефолт, поскольку у государства отсутствую возможности выполнять свои долговые обязательства. Также напомним, 15 ноября сообщалось, что новые санкции ЕС против России коснутся более 120 человек и компаний.