Экспорт Китая в Россию продемонстрировал рост на 69 процентов за первые 11 месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до масштабного вторжения войск РФ на территорию Украины.

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На заснеженной границе Китая с Россией дилерский центр, продающий грузовики, за прошлый год удвоил реализацию благодаря российским клиентам. Китайцы получают прибыль от российского вторжения в Украину, что заставило Россию перейти от Запада к Китаю для закупки всего, от автомобилей до компьютерных микросхем. Подробности сообщает The New York Times.

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Пограничный город Хэйхэ является своеобразной перевалочной базой. Недавно, по информации издания, наблюдались очереди дизельных грузовых грузовиков. Они ждали, чтобы перевезти грузы через мост через реку Амур в Россию. Мост новый, как и грузовики, на которых были значки Genlyon. Бренд принадлежит государственной Шанхайской автомобильной промышленной корпорации. Компания, известная как SAIC, также производит автомобильные марки, такие как MG, приобретенные в Британии.

Продажи помогли в этом году КНР обогнать Японию среди крупнейших в мире экспортеров автомобилей. Немецкие производители, такие как Mercedes-Benz и BMW. Ранее эти немецкие корпорации лидировали в области продаж в России, но они ушли в ответ на санкции против страны со стороны Европы, Соединенных Штатов и их союзников. Продажи роскошных автомобилей в России резко упали, что способствовало уменьшению общего размера автомобильного рынка страны, который сейчас меньше половины размера немецкого.

Фото: The New York Times

Китай может транспортировать автомобили в Россию по железной дороге, что является важным фактором, поскольку на стране не хватает собственного флота трансокеанских транспортных судов для экспорта автомобилей. Успешные результаты такой торговли уже есть. По данным GlobalData Automotive, китайские автопроизводители захватили 55 процентов российского рынка. Они имели 8 процентов в 2021 году.

Некоторые рабочие находят работу на российской границе, где до этого года не хватало остановок для грузовиков, центров таможенного оформления, станций, трубопроводов и другой инфраструктуры. Летом в таких городах, как Хэйхэ, строительство активно шло вперед, хотя оно приостановилось из-за холодной зимы.

Экспорт из Китая в Россию вырос на 69 процентов за первые 11 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до вторжения в Украину.

Напомним, 20 декабря в Белом Доме заявили, что Россия, Китай и Северная Корея укрепляют сотрудничество. По словам представителя администрации США Джона Кирби, мир должен быть устроен по общим правилам, но есть страны, которые хотят их нарушить.