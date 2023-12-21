Китай на кордоні з РФ створив дилерський центр і наживається на війні в Україні, — ЗМІ (фото)

Експорт Китаю до Росії продемонстрував зростання на 69 відсотків за перші 11 місяців 2023 року порівняно з тим самим періодом 2021 року, до масштабного вторгнення військ РФ на територію України.

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На засніженому кордоні Китаю з Росією дилерський центр, який продає вантажівки, за минулий рік подвоїв реалізацію завдяки російським клієнтам. Китайці отримують прибуток від російського вторгнення в Україну, що змусило Росію перейти від Заходу до Китаю для закупівлі всього, від автомобілів до комп’ютерних мікросхем. Подробиці повідомляє The New York Times.

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Прикордонне місто Хейхе — це своєрідна перевалкова база. Нещодавно, за інформацією видання, спостерігалися черги дизельних вантажних вантажівок. Вони чекали, щоб перевезти вантажі через міст через річку Амур у Росію. Міст новий, як і вантажівки, на яких були значки Genlyon, бренду, який належить державній Шанхайській автомобільній промисловій корпорації. Компанія, відома як SAIC, також виробляє автомобільні марки, такі як MG, придбані в Британії.

Продажі допомогли цього року КНР обігнати Японію серед найбільших у світі експортерів автомобілів. Німецькі виробники, такі як Mercedes-Benz і BMW, раніше лідирували в галузі продажів у Росії, але вони пішли у відповідь на санкції проти країни з боку Європи, Сполучених Штатів і їхніх союзників. Продажі розкішних автомобілів у Росії різко впали, що сприяло зменшенню загального розміру автомобільного ринку країни, який нині менше за половину розміру німецького.

Фото: The New York Times

Китай може транспортувати автомобілі в Росію залізницею, що є важливим фактором, оскільки країні не вистачає власного флоту трансокеанських транспортних суден для експорту автомобілів. Успішні результати такої торгівлі вже є. За даними GlobalData Automotive, китайські автовиробники захопили 55 відсотків російського ринку. Вони мали 8 відсотків у 2021 році.

Деякі робітники знаходять роботу на російському кордоні, де до цього року не вистачало зупинок для вантажівок, центрів митного оформлення, станцій, трубопроводів та іншої інфраструктури. Улітку в таких містах, як Хейхе, будівництво активно йшло вперед, хоча воно призупинилося через холодну зиму.

Експорт із Китаю в Росію зріс на 69 відсотків за перші 11 місяців цього року порівняно з тим самим періодом 2021 року, до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 20 грудня в Білому домі заявили, що Росія, Китай і Північна Корея зміцнюють співпрацю. За словами представника адміністрації США Джона Кірбі, світ має бути влаштований за загальними правилами, але є країни, які хочуть їх порушити.