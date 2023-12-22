Благотворительная пенсия в Украине: что это значит и какие выплаты можно ожидать

Пенсионеры могут получить еще одну дополнительную выплату — благотворительную, которую им предоставляют меценаты.

Юридические или физические лица могут платить через Пенсионный фонд Украины персонализированные благотворительные взносы. Механизм перевода таких средств объясняет Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в официальном телеграм-канале.

Как отмечается в информации ПФУ, эти вопросы регулируются ст. 72-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании", который вступил в силу в декабре 2022 года.

Согласно установленному законодательством порядку из уплаченного на отдельный счет Пенсионного фонда Украины благотворительного пожертвования 70% суммы выплачивается пенсионеру, а 30% суммы — направляется в бюджет ПФУ и используется как финансовый ресурс на выплату пенсий.

"Например, если благотворительное пожертвование составляет 10 000 грн, пенсионер получит 7000 грн", — говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Какой размер благотворительной пенсии

Четкого определенного размера благотворительной пенсии нет. Все зависит от того, какую сумму направил меценат в ПФУ.

Благодаря этим средствам происходит дополнительное финансирование системы пенсионного обеспечения. Поэтому эти деньги — это пожертвования. В Пенсионном фонде объяснили, чем отличается добровольная уплата взносов в ПФУ от благотворительных пожертвований:

за счет добровольной уплаты страховых взносов любой может повлиять на зачисление страхового стажа (себе или другому лицу) или на размер своей (или другого лица) пенсионной выплаты, которую будут выплачивать в будущем;

уплата определенного благотворительного пожертвования в пользу конкретного пенсионера (или обезличенно) позволит увеличить пенсию, которую пенсионер или пенсионеры получают уже сегодня.

Обезличенные благотворительные пожертвования в полном объеме и 30% от персонализированных благотворительных взносов являются средствами Пенсионного фонда Украины и не подлежат возврату.

Какие пенсии выплачиваются сегодня

Согласно последним данным ПФУ, средний размер пенсии в Украине составляет 5350 гривен. Статистически самые большие выплаты — более 10 000 гривен — имеют лишь 10,4% пенсионеров.

Остальные пенсионеры получают такие пенсии:

0,6% лиц — менее 2 000 гривен;

15% — от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% — от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% — от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% — от 2 001 до 3 000 гривен.

Фокус писал, что максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним, не все украинские пенсионеры смогут получить выплаты с нового года . Ведь с 1 января для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно иметь 31 год стажа. До сих пор нормой считали 30 лет. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.