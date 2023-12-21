Почти до 24 тысяч гривен: кому из украинцев в январе повысят пенсии

Повышение выплат на 2,6 тыс. гривен будет касаться тех пенсионеров, чьи пенсии сейчас ограничены 10 прожиточными минимумами.

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В Украине с 1 января повысят максимальный и минимальный размер пенсии. Вырастут пенсионные выплаты и у тех, кто имеет необходимое количество стажа и достиг 65-летнего возраста. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Начиная с января, размер максимальной пенсии в Украине увеличится на 2,6 тысячи гривен, с 20 930 до 23 610 грн. Соответствующее повышение коснется тех пенсионеров, чьи выплаты сейчас ограничены 10 прожиточными минимумами.

Прожиточный минимум для этой категории граждан в январе вырастет с 2093 до 2361 грн. Речь идет именно о минимальном размере пенсии. Кроме того, ожидаются и другие пенсионные повышения.

Перерасчет пенсий по бальной системе: детали

Перерасчет пенсий состоится по новой бальной системе. При расчете пенсионных выплат среднюю заработную плату за три года будут умножать на отношение средней зарплаты по Украине к средней зарплате будущего пенсионера (месяц на месяц). Полученную сумму умножают на количество отработанных лет и на 1%.

Лица, которые платят взносы в Пенсионный фонд Украины со средней зарплаты, после выхода на пенсию будут получать примерно 29% от своего привычного дохода. Сейчас эта сумма составляет 4,5 тыс. грн.

Украинцы, которые сейчас имеют минимальную зарплату, будут получать пенсию в размере 2093 грн.

Для получения пенсии в размере 10 тыс. грн, официальный доход должен составлять 33,3 тыс. грн.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что получать достойные пенсии жители Украины смогут лишь после появления второго уровня пенсионной системы, то есть обязательной накопительной пенсии.