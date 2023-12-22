Повышение акциза на автогаз: Гетманцев объяснил, когда стоит ждать изменений

По словам главы налогового комитета Верховной Рады, сейчас акцизные ставки бензинов и автогаза отличаются в четыре раза.

В Украине все еще решают вопрос по поводу пересмотра акцизов на автогаз, чтобы унифицировать их с акцизами на бензин и дизельное топливо. Окончательного решения все еще нет, сказал в интервью изданию Forbes глава налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, Министерство финансов работает над проектом закона, призванного унифицировать ставки налогов на топливо аналогично действующим в Европейском Союзе (ЕС). Речь идет о повышении акциза на сжиженный газ, однако какими будут изменения — решит Кабинет министров.

"В рамках этого будет и дискуссия о повышении акциза на автогаз. Сегодня ставки бензинов и автогаза — несравнимы и отличаются в четыре раза", — сказал он.

При этом Гетманцев отметил, что уже трижды законопроект выносили на рассмотрение Кабмина Украина, и документ всегда возвращали. Политик объяснил это тем, что не все чиновники готовы поддержать эту инициативу.

Как подорожает автогаз: мнение эксперта

Если акциз на автогаз повысят, то его цена на АЗС вырастет на 8% и превысит 40 гривен за литр, рассказывал в начале декабря 2023-го глава профильной ассоциации Станислав Батраченко. Он отметил, что европейская директива рекомендует, что акциз должен быть на уровне 68 евро на 1000 литров.

"Если акциз повысят до такого уровня, цены на стелах вырастут на 30–40 копеек на литре", — отметил эксперт.

Что будет с ценами на АЗС после Нового года

Тем временем о грядущем подорожании разных видов топлива на украинских АЗС уже предупредил эксперт Дмитрий Леушкин. По его словам, уже после новогодних праздников на заправку своих автомобилей водители будут тратить на две гривны больше.

"Некоторые сети переждут Новый год. Ну, я думаю, что объективно это произойдет где – то до 15 января с учетом того, что первая посленовогодняя неделя выпадет с работы", — рассказал он.

Напомним, что с 1 июля 2023 года налоги на топливо в Украине вернулись на уровень до полномасштабного вторжения. Поэтому цены на АЗС стремительно поползли вверх.

В то же время директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает, что в Украине вряд ли возникнет дефицит бензина и дизеля, несмотря на забастовки перевозчкиков, которые блокируют проезд через границу.