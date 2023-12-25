Третья платежка за газ: сколько украинцы будут платить за новую услугу в 2024 году

Владельцы домов и ОСМД должны заключить договор на техническое обслуживание газовых труб внутри помещений. Стоимость технического обслуживания в разных областях будет отличаться.

С января 2024 года украинцы увидят новый платеж в квитанциях об уплате за коммунальные услуги. Жители многоквартирных домов, которые пользуются газом, будут иметь расходы, предназначенные для технического обслуживания газовых труб в пределах подъезда и квартиры. О том, почему ввели новый вид оплаты и сколько придется платить, говорится в статье издания "Обозреватель".

Журналисты портала пообщались с главой Благотворительного фонда "ПроОСББ" Викторией Погореловой. Погорелова объяснила, что несколько лет подряд ни одно учреждение не следило за техническим состоянием газораспределительных сетей, которые проходят внутри домов. До 2018 года средства закладывались в оплату за газ, которую получали операторы газораспределительных сетей. Однако позже это отменили. До 5 января операторы должны оценить стоимость таких работ и тогда в платежках появится еще одна графа, связанная с газом.

Начиная с 2024 года украинцы будут платить 25-65 грн в месяц за техническое обслуживание газовых труб внутри дома, говорится в статье. Для выполнения этих работ можно нанять местного газового оператора или другую компанию, которая имеет соответствующее разрешение.

Платежи за газ — детали

Новый платеж за газ регулируется тремя документами, утвержденными украинским правительством, пояснили на портале "Рубрика": приказ Министерства энергетики №292 от 2 сентября 2023 года, постановление национального регулятора (НКРЭКУ) №2291 от 5 декабря 2023 года и методика расчета стоимости технического обслуживания, разработанная НКРЭКУ.

До конца 2023 года украинцы будут получать две платежки: за газ (деньги получает поставщик газа) и за доставку газа (деньги получают оператор газораспределительных сетей).

Оператор ГРМ занимается техническим обслуживанием труб, которые идут к многоквартирному дому. Но когда трубы попадают внутрь, то об их состоянии с января 2024 года должны позаботиться непосредственные пользователи — ОСМД или владельцы домов.

Схема газораспределительных сети, которые подходят к дому Фото: Рубрика

Третья платежка за газ — за что будут платить украинцы

Стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей будут разными для разных облгазов, объяснили на портале "Газсети". Их должны опубликовать на соответствующих порталах облгазов. После установления цены ОСМД или владелец дома должны заключить стандартный договор или с местным оператором ГРМ, или с другим учреждением, которое будет следить за техническим состоянием труб.

Ориентировочный диапазон тарифа за техобслуживание — от 25 до 69 грн. Сумма будет отличаться от области к области — это зависит от состояния сетей и имеющегося оборудования. Например, компания "Полтавагаз" установила, что жители Полтавской области будут платить в течение ближайших шести месяцев по 25,9 грн или могут внести единовременный платеж раз в полгода размером 155,5 грн.

Что входит в техническое обслуживание труб в доме

Деньги, которые украинцы будут платить по третьей платежке за газ, будут идти на техническое обслуживание:

один раз в год — визуальный осмотр газопроводов;

один раз в шесть месяцев — проверка на герметичность соединений;

один раз в три года — проверка герметичности под давлением;

один раз в год — проверка запорных устройств, автоматики, вентиляции, сигнализации и т.д.

Отметим, в начале декабря 2023 года Фокус писал, как в течение года менялась рыночная цена газа в Украине. Согласно данным Министерства экономики, цена уменьшилась вдвое. В частности, в декабре за 1 тыс. кубометр газа платили около 14 тыс. грн, тогда как в марте — почти 30 тыс. грн.

Тем временем 19 декабря стало известно об открытии в Украине еще двух газовых скважин. По предварительным оценкам, из них можно получать до 200 тыс. кубометров газа в сутки. В России тем временем продолжают зарабатывать на газе и тратить эти средства на войну в Украине: "Газпром" опубликовал отчет о прибыли, полученной в 2023 году.