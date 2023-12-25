Часть пенсионеров может потерять пенсию: кого это касается

Пенсионеры должны сообщать о факте своего трудоустройства или увольнения с работы. Право на выплату пенсии или определение ее размера связано со статусом пенсионера — "работающий" или "неработающий", рассказали в ПФУ.

Украинские пенсионеры, которые получали пенсию за выслугу лет, однако устроились на работу, могут потерять право на эти выплаты. Об этом сообщили в ПФУ в Facebook.

В Пенсионном фонде отметили, что согласно статье 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионеры должны сообщать о факте своего трудоустройства или увольнения с работы. В частности, право на выплату пенсии или определение ее размера связано со статусом пенсионера — "работающий" или "неработающий".

"Пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию", — говорится в сообщении.

Выплата этой пенсии прекращается в случае трудоустройства пожилого человека на работу, которая дает право на пенсию за выслугу лет. Однако она возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

Однако выплата этой пенсии может продолжиться в случае трудоустройства на должность, которая не дает права на назначение пенсии за выслугу лет.

Напомним, граждане, которые при достижении 65 лет имеют стаж работы менее 15 лет, имеют право на назначение социальной помощи, а не пенсии. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи на одного человека за предыдущие полгода, однако который не превышает 100% прожиточного минимума для трудоспособных людей.

Ранее сообщалось, что нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца имеют право на получение социальной выплаты. Пенсию в связи с потерей кормильцы назначают на весь период, в течение которого лицо считается нетрудоспособным.