Некоторым пенсионерам снизят размер пенсии: кого это касается

Размер пенсий лиц, осужденным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, не должен превышать размера прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность, рассказал представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

В Украине определенной категории пенсионеров могут снизить размер пенсионных выплат. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное преступление против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка" предлагает снизить размер пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за совершение умышленного уголовного преступления, в течение срока отбывания наказания.

По словам Мельничука, согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" размер их пенсии не должен превышать размера прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность.

Сейчас эти пенсионные выплаты составляют 2 093 гривны, а в 2024 году их повысят до 2361 гривен.

Напомним, пенсионерам, которые не тратят и не снимают средства со своих счетов в течение шести месяцев, могут заблокировать выплаты. Минсоцполитики хочет ослабить и упростить этот механизм, чтобы адаптировать его под украинских пенсионеров, временно проживающих за рубежом или в прифронтовой зоне.

Ранее сообщалось, что 65-летние граждане, которые имеют стаж работы менее 15 лет, могут получить государственную социальную помощь, а не пенсию. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи на одного человека за предыдущие полгода, однако он не должен превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных.