Сбор за регистрацию автомобиля повысят: сколько украинцы заплатят в 2024 году

Если водителю в 2024 году нужно будет зарегистрировать автомобиль, который стоит чуть больше 800 тысяч гривен, то размер сбора составит почти 44 тысячи гривен.

Украинские автомобилисты с января 2024 года будут платить больше за первую регистрацию легковых автомобилей. Стоимость изменится, поскольку вырастет сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Об этом сообщили в Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Размер пенсионного сбора зависит от суммы прожиточного минимума, который с 1 января следующего года повысится до 3 028 гривен. Что касается водителей, то им приходится платить сбор, размер которого зависит от стоимости легкового автомобиля.

Получается, что в 2024 году суммы будут следующие:

если стоимость легкового транспорта не превышает или равна 499,62 тысячи гривен — сбор составит 3%;

в случае, если стоимость легкового автомобиля будет превышать 499,62 тысячи гривен, но не превысит сумму в 878,12 тысячи гривен — 4%;

если стоимость легкового автомобиля больше 878,120 тысячи гривен — 5%.

То есть при стоимости транспортного средства более чем в 878,120 тысячи гривен, водители должны будут заплатить сбор в размере 5%, что равняется сумме в 43,906 гривны.

Как и прежде, пенсионный сбор уплачивается при первой регистрации автомобиля в Украине. То есть, он распространяется как на новые машины, так и на поддержанные авто, только пригнанные из-за рубежа. При перепродаже машины платить сбор не надо.

Онлайн-регистрация авто через "Дію"

В Украине с 20 декабря 2023 года покупать автомобили можно онлайн. Договор купли-продажи авто будет оформляться непосредственно в приложении "Дія". После этого необходимо будет отправить в сервисный центр МВД онлайн-заявку на регистрацию или перерегистрацию транспортного средства.

Когда заявку подтвердят, покупателю по почте вышлют номерные знаки и свидетельство о регистрации (техпаспорт). Пользоваться новой услугой могут только те, кто продает авто впервые за год.

К слову, в 2023 году в Украине начали регистрировать автомобили и выдавать номерные знаки непосредственно в автосалонах. Также Фокус рассказывал, что в Украине в ноябре водители начали чаще покупать поддержанные автомобили.