Санкции в деле: США заблокировали более $3 миллиардов на российской бирже

Тем временем россияне, по данным Центробанка, сократили вложения в иностранные ценные бумаги с 7 миллиардов долларов в феврале 2022 года до 3 миллиардов долларов в ноябре 2023-го.

Соединенные Штаты Америки с помощью санкций заблокировали более трех миллиардов долларов на российской "СПБ Бирже". Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы биржи пишет издание The Moscow Times.

"Иностранные ценные бумаги объемом чуть более 3 миллиардов долларов были заморожены после введения блокировочных санкций США 2 ноября", – сказано в заявлении биржи.

Как отмечают журналисты, накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сказала, что россияне сократили вложения в иностранные ценные бумаги с 7 миллиардов долларов в феврале 2022 года до 3 миллиардов долларов в ноябре 2023 года.

После того как "СПБ Биржа" оказалась в "черном списке", торги на ней были приостановлены. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило лицензию, разрешив завершить операций с площадкой до 31 января 2024-го.

При этом 19 декабря "СПБ Биржа" выпустила заявление, в котором сообщалось о проблемах с разблокированием клиентских активов. Там отметили, что имеющие связь с США американские контрагенты не хотят руководствоваться лицензией OFAC, поскольку опасаются вторичных санкций.

В то же время, как сказано в публикации, биржа планировала попросить OFAC выпустить дополнительные разъяснения, которые избавили бы ее контрагентов от риска нарушить ограничения при выводе активов клиентов. Для этого площадка хотела снизить контрольную долю в своем расчетном депозитарии — "СПБ Банке", где учитываются иностранные бумаги и средства в валюте. После этого банк должен подтвердить "отсутствие выгоды от разблокировки активов для подсанкционного юридического лица", и обратиться должен в OFAC, чтобы получить три лицензии.

Отмечается, что торги на бирже происходят только по российским бумагам, которых на бирже есть меньшинство. Операции с иностранными бумагами на бирже приостановлены со 2 ноября.

Санкции США против России: что случилось с "СПБ Биржей"

Российский рынок коллективных инвестиций потерял доступ к ценным бумагам иностранных компаний на фоне санкций против инфраструктуры РФ, в частности "СПБ Биржи".

Так, 2 ноября 2023 года биржа и еще несколько крупных российских банков и компаний оказались под блокирующими санкциями США. В тот же день торги на площадке были приостановлены. По состоянию на сегодня торги на бирже происходят только по российским бумагам, которых на бирже меньшинство.

Напомним, в декабре Европейский Союз объявил о введении 12-го пакета санкций против России. Ограничения вступят в силу с января 2024 года. Также напомним, что почти пять миллионов баррелей российской нефти сорта "Сокол" не могут попасть на нефтеперерабатывающие заводы в Индии из-за санкций.