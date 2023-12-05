"Шквал транзакций": ФБР поможет Кипру уничтожить схемы обхода санкций Россией

Журналисты изучили почти 4 млн документов и обнаружили массовые российские транзакции через Кипр. Чтобы прекратить поток денег РФ, на остров приехали специалисты по расследованию финансовых преступлений.

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Группа американских чиновников прибыла на Кипр, чтобы помочь местному правительству прекратить схемы обхода санкций, которые использует Россия. США отреагировали на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (МКЖР, или ICIJ), обнаружившие большое количество банковских транзакций, через которые россияне могли переводить миллиарды долларов. О том, как РФ использовала Кипр, говорится в статье на портале консорциума.

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Специальное подразделение: Кипр будет лучше контролировать соблюдение санкций против РФ

Указывается, что на Кипр прибыли 20 представителей американского правительства. В частности, в группе есть работники ФБР, Сети борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями. Собеседник расследователей подчеркнул, что США планирует приложить максимум усилий, чтоб противодействовать выявленным российским схемам.

Санкции против РФ — детали расследования схем

Расследование Cyprus Confidential провели специалисты ICIJ и 68 медиа-партнеров. При этом они обработали 3,6 млн документов, которыми завладели во время "утечки конфиденциальной информации". Выяснили, что после вторжения в 2022 году союзники президента РФ Владимира Путина использовали Кипр, чтобы скрыть миллиарды долларов.

Журналисты опубликовали некоторые детали схемы, которые использовали россияне. Например, чтобы обойти санкции, они создавали трастовые фонды и подставные компании. Чтобы вывести деньги из-под санкций, через кипрские фирмы провели "шквал транзакций", объясняется в статье. При этом деньги шли не только в 2022 году. В частности, изучались документы, начиная с 90-х гг. прошлого века: читали "финансовые отчеты, заявки на банковские счета и электронные сообщения".

Издание Barrons отметило, что, по мнению Центрального банка Кипра, только 2% банковских депозитов принадлежат россиянам. Между тем на южном берегу есть город Лимасол, в котором поселилось большое количество россиян. Поэтому кипрский город начали называть "Москвой на Средиземном побережье".

Отметим, в апреле 2023 года власти Кипра сообщили, что создадут специальное подразделение, которое будет отслеживать транзакции, связанные с попытками РФ обойти санкции. Осенью этого же года СМИ указали, что россиянам удалось вывести из Европы 50 млрд долл. Кроме того, стало известно, насколько вырастет военный бюджет Кремля на третьем году войны — он достиг размера 100 млрд долл.

Напоминаем, 5 декабря банки Кипра приняли решение прекратить любые переводы средств, связанные с РФ. Эксперт, с которым пообщались журналисты Фокуса, отметил, что Кремлю, вопреки ограничениям и санкциям, удалось заработать 150 млрд долл. на торговле нефтью и газом.