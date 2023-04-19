Специальное подразделение: Кипр будет лучше контролировать соблюдение санкций против РФ

Чиновники Кипра работают в тесном сотрудничестве с коллегами из Великобритании и США, чтобы сохранить доверие к своей стране.

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Представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис заявил о создании национального подразделения по обеспечению соблюдения санкций против РФ в эфире RIKnews.

"Христодолидис (президент Кипра – ред.) предложил дорожную карту с действиями, которые необходимо использовать в отношении британских и американских санкций против физических и юридических лиц на Кипре", – говорится в заявлении.

По словам Летимпиотиса, глава государства повторил четкий сигнал о том, что доверие к Кипру должно быть сохранено и любые отклонения от ограничений Европейского союза являются недопустимыми.

Чиновник добавил, что все ведомства страны координируют свои действия на политическом уровне с британскими и американскими коллегами, чтобы найти самые быстрые и эффективные каналы предоставления информации и направления ее в юридические службы.

"Банковские учреждения приступили к замораживанию счетов физических и юридических лиц, включенных в списки санкций США и Британии", – резюмировал Летимпиотис.

Напомним, в феврале СМИ сообщали, что подставные лица, связанные с президентом РФ, пользовались деньгами кипрской компании Ermira Consultants для покупки элитной недвижимости любовницы Путина. По информации журналистов, до 2015 года компанией, которую называли "общаком", владел адвокат из Санкт-Петербурга Владислав Копыло.

В июне 2022 года в сети появились фото и видео сбежавшего из РФ бывшего специального представителя президента России Анатолия Чубайса, которые были сделаны на Кипре. Также Чубайса видели в Италии, где у него есть недвижимость, а оттуда он прибыл в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.