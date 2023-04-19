Спеціальний підрозділ: Кіпр краще контролюватиме дотримання санкцій проти РФ

Чиновники Кіпру працюють у тісній співпраці з колегами з Великобританії та США, щоб зберегти довіру до своєї країни.

Related video

Представник уряду Кіпру Константінос Летімпіотіс заявив про створення національного підрозділу із забезпечення дотримання санкцій проти РФ в ефірі RIKnews.

"Христодолідіс (президент Кіпру – ред.) запропонував дорожню карту з діями, які необхідно використовувати щодо британських та американських санкцій проти фізичних та юридичних осіб на Кіпрі", – йдеться у заяві.

За словами Летимпіотиса, глава держави повторив чіткий сигнал про те, що довіра до Кіпру має бути збережена та будь-які відхилення від обмежень Європейського союзу є неприпустимими.

Чиновник додав, що всі відомства країни координують свої дії на політичному рівні з британськими та американськими колегами, щоб знайти найшвидші та найефективніші канали надання інформації та направлення її до юридичних служб.

"Банківські установи розпочали заморожування рахунків фізичних та юридичних осіб, включених до списків санкцій США та Британії", – резюмував Летимпіотіс.

Нагадаємо, у лютому ЗМІ повідомляли, що підставні особи, пов'язані з президентом РФ, користувалися грошима кіпрської компанії Ermira Consultants для покупки елітної нерухомості коханки Путіна. За інформацією журналістів, до 2015 року компанією, яку називали "общаком", володів адвокат із Санкт-Петербурга Владислав Копило.

У червні 2022 року в мережі з'явилися фото і відео колишнього спеціального представника президента Росії Анатолія Чубайса, що втік з РФ, які були зроблені на Кіпрі. Також Чубайса бачили в Італії, де він має нерухомість, а звідти він прибув в аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві.