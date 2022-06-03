Анатолій Чубайс, який втік із РФ, знайшовся на Кіпрі

Колишній спеціальний представник президента Росії спішно звільнився і залишив батьківщину ще у березні

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Російський політик Анатолій Чубайс став одним із перших кремлівських діячів, який залишив батьківщину невдовзі після вторгнення ЗС РФ в Україну. Він спішно звільнився зі своєї посади і досі не дав жодних коментарів. Не було даних про те, де він знаходиться. Але на Telegram-каналі Nexta Live з'явилося фото політика, що втік.

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Знімок зроблено на Кіпрі, у супермаркеті. Мабуть, один із підписників сфотографував Чубайса, коли він робив покупки.

[ + – ] Анатолій Чубайс у кіпрському супермаркеті Фото: Соцсети

Раніше в мережі з'явилося відео, де він ходить у Лімасолі зі своєю дружиною, Дунею Смирновою.

[ + – ] Анатолій Чубайс та його дружина Дуня Смірнова на Кіпрі

Нагадаємо, Анатолій Чубайс обіймав посаду спеціального представника президента РФ з питань сталого розвитку. Він поспішно звільнився і виїхав із Росії наприкінці березня. Причому батьківщину він залишив приватним літаком, про що стало відомо не відразу. Пізніше його сфотографували у Стамбулі, де він знімав гроші у банкоматі. У Кремлі звільнення та від'їзд політика коментували вкрай неохоче.

"Звільнився і звільнився. Він же, все-таки не забувайте, не був, як то кажуть, регулярним співробітником, він же був на громадських засадах. Він же не був безпосереднім співробітником адміністрації президента", — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

11 квітня стало відомо, що Чубайс більше не значиться у складі ради директорів "Трубної металургійної компанії", а також покинув раду директорів АФК "Система" та компанії "Електрозавод".

Пізніше з'явилася інформація, що Чубайс був в Італії, де має нерухомість, а звідти він прибув до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві.

У Росії Чубайс також залишив неабияку кількість дорогої нерухомості, зокрема і шикарну віллу в підмосковному селищі Передєлкіно за 30 мільйонів доларів.

Наразі співробітники правоохоронних органів перевіряють колишнього Анатолія Чубайса та його оточення на предмет корупції. Справа пов'язана з компанією "Роснано", якою Чубайс керував до 2020 року. Нинішній глава компанії Сергій Куликов попросив слідком РФ про перевірку. Також правоохоронні органи перевіряють інформацію "про приховані рахунки Чубайса, які можуть перебувати в європейських банках".

Але в Кремлі ситуацію з Чубайсом, який залишається найвищим російським чиновником, який виїхав з РФ після початку війни в Україні, коментують все також неохоче.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за колишнім співробітником не слідкує.

"Ні, у Кремлі не стежать. Якщо у правоохоронців якісь питання є, то треба до них і звертатися. Відомо, що він перебуває за кордоном. У нас він не працює", — сказав представник Кремля.