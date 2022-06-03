Сбежавший из РФ Анатолий Чубайс нашелся на Кипре

Бывший специальный представитель президента России спешно уволился и покинул родину еще в марте

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российский политик Анатолий Чубайс стал одним из первых кремлевских деятелей, который покинул родину вскоре после вторжения ВС РФ в Украину. Он спешно уволился со своего поста и до сих пор не дал никаких комментариев. Не было данных и о том, где он находится. Но на Telegram-канале Nexta Live появилось фото сбежавшего политика.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Снимок был сделан на Кипре, в супермаркете. Видимо, один из подписчиков сфотографировал Чубайса, когда он делал покупки.

[ + – ] Анатолий Чубайс в кипрском супермаркете Фото: Соцсети

Ранее в Сети появилось видео, где он прогуливается в Лимасоле со своей женой, Дуней Смирновой.

[ + – ] Анатолий Чубайс и его жена Дуня Смирнова на Кипре

Напомним, Анатолий Чубайс занимал пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. Он поспешно уволился и уехал из России в конце марта. Причем родину он покинул на частном самолете, о чем стало известно не сразу. Позже его сфотографировали в Стамбуле, где он снимал деньги в банкомате. В Кремле увольнение и отъезд политика комментировали крайне неохотно.

"Уволился и уволился. Он же, все-таки не забывайте, не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах. Он же не был непосредственным сотрудником администрации президента", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

11 апреля стало известно, что Чубайс больше не значится в составе совета директоров "Трубной металлургической компании", а также покинул совет директоров АФК "Система" и компании "Электрозавод".

Позже появилась информация, что Чубайс был в Италии, где у него есть недвижимость, а оттуда он прибыл в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

В России Чубайс также оставил изрядное количество дорогой недвижимости, в том числе и шикарную виллу в подмосковном поселке Переделкино за 30 миллионов долларов.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют бывшего Анатолия Чубайса и его окружение на предмет коррупции. Дело связано с компанией "Роснано", которой Чубайс руководил до 2020 года. Нынешний глава компании, Сергей Куликов, попросил следком РФ о проверке. Также правоохранительные органы проверяют информацию "о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках".

Но в Кремле ситуацию с Чубайсом, который остается самым высокопоставленным российским чиновником, уехавшим из РФ после начала войны в Украине, комментируют все также неохотно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за бывшим сотрудником не следит.

"Нет, в Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, то нужно к ним и обращаться. Известно, что он находится за границей. У нас он не работает", — сказал представитель Кремля.