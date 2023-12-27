Санкции не мешают: РФ получает большие доходы от продажи нефти и газа, — СМИ

По данным российского Минфина, с января по ноябрь текущего года доходы федерального бюджета увеличились на 4,8% год к году — до 25,96 триллиона рублей.

Даже с учетом международных санкций почти треть поступлений федерального бюджета Россия покрывает, благодаря продажам нефти и газа. Уровень зависимости российского бюджета от таких поступлений остался на прежнем уровне, сообщает издание "Коммерсантъ".

Так, по словам главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова, финансовые поступления в 2023 году остались на уровне прошлых годов.

"Примерно около трети своих доходов федеральный бюджет пополняет за счет нефтегазовых источников", – сказал он.

Силуанов отметил, что в макропрогнозе по развитию экономики РФ заложена цена на нефть на уровне около 70 долларов за баррель. В бюджете учтена базовая цена нефти в 60 долларов за баррель, а разницу восполняют деньгами из Фонда национального благосостояния (ФНБ)

"Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем выполнить в любом случае все обязательства, но чуть меньше сформируем Фонд национального благосостояния. Хотя уверен, что будем выполнять наши плановые показатели и по ФНБ", – добавил министр.

Как наполнялся федеральный бюджет РФ в 2023 году

По данным российских журналистов, с января по ноябрь текущего года доходы федерального бюджета выросли на 4,8% год к году — до 25,96 триллиона рублей. Продавая нефть и газ РФ заработала 17,7 триллиона рублей, доходы страны-агрессора увеличились на 25,6%.

Новые санкции против России: какие ограничения появились

В декабре этого года ЕС ввел 12-й пакет санкций против России, которые начнут действовать с 1 января 2024 года. Новые ограничения коснутся алмазов и бриллиантов, а также — поставок товаров двойного назначения, которые оккупанты используют в оборонной сфере. Например, литиевые батареи, электродвигатели, станки и так далее.

Кроме того, президент США Джо Байден 22 декабря поставил подпись под указом о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Также Великобритания 14 декабря объявила о введении новых санкций против России. Так, страна запретила импортировать российские алмазы и экспортировать товары двойного назначения.

Тем временем в России 27 декабря заявили, что доля поставок нефти в Европу упала до 4-5%, тогда как раньше этот показатель составлял 40-45%. Ключевыми торговыми партнерами РФ теперь являются Китай и Индия, а не Евросоюз.

Также Фокус рассказывал, что Россия выделила более 12 миллиардов долларов в качестве государственных субсидий и кредитов, чтобы уберечь от санкций свой сохранить свой авиационный сектор.