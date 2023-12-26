Отключение SWIFT и заморозка активов: как в РФ готовятся к новым санкциям (видео)

По мнению главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, у российского финансового сектора существует две ключевые проблемы — с проведением трансграничных платежей и развитием долгосрочного финансирования. И все это — на фоне триллионного дефицита бюджета.

Related video

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в своем первом интервью за два года перечислила санкции Запада, которые больше всего ударили по финансовому сектору Российской Федерации. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на российское РБК.

По словам главы российского финансового регулятора, банковский сектор был готов к части ограничений, введенных странами Запада против Москвы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. То есть Центробанк России оценивал риски усиления санкций еще с 2014 года, когда Москва наткнулась на международное давление из-за аннексии Крыма. Однако некоторые новые ограничения, как сказала Набиуллина, создали проблемы для российского финансового сектора, которые РФ пока решить не смогла.

Одной из первых проблем Набиуллина назвала отключение России от международной банковской системы SWIFT, которая до сих пор является нерешенной для российского финансового сектора. Хотя угроза этого существовала уже с 2014 года, после аннексии Крыма, и в РФ на фоне этой угрозы выстраивали национальную платежную инфраструктуру, проблемой стала невозможность трансграничных переводов.

"Да, выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но это остается еще проблемой для многих предприятий", — сказала председатель ЦБ РФ.

Вторая тревожная тема, по мнению Набиуллиной, — заморозка резервов Банка России и российских инвесторов. По ее словам, замораживание резервов российского Центробанка за рубежом стало "очень негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это является нарушением базовых принципов защищенности резервов". России удалось снизить негативные последствия от этих санкций с помощью плавающего курса и ограничений на продажу валюты, которые были приняты весной 2022 года.

"Очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами", — добавила Набиуллина.

Кроме того, в странах Запада в последние недели усилилось обсуждение конфискации замороженных активов РФ. Так, Германия изучает возможность конфискации 720 миллионов евро, принадлежащих Мосбирже.

Подобные действия в отношении российских активов обсуждают также США с союзниками, писала газета The New York Times. Речь идет о более 300 миллиардах долларов, которые планируется направить на военную помощь Украине.

Важно

Байден усилит финансовые санкции за помощь ВПК России, — Белый дом

Также Набиуллина подчеркнула, что сейчас в России есть серьезные проблемы с развитием долгосрочного финансирования.

Среди новых ограничительных мер, которые скажутся на доходах экономики РФ, по мнению Набиуллиной, — введение с 1 января 2024 года постепенного запрета на импорт алмазов из РФ. При общей оценке доходов от экспорта алмазов в 4 миллиарда евро в год для РФ только Бельгия закупала их у России на 1,8 миллиарда евро.

Существенной проблемой является и требование к европейским компаниям предоставлять доказательства того, что они придерживаются "ценового потолка" на нефть из РФ, введенного странами Запада.

Перестройка российской экономики

Вместе с тем глава Центробанка России добавила, что структурная перестройка российской экономики идет "достаточно быстро", поскольку бизнес адаптируется к санкциям.

"Есть соблазн подумать, что нам, как говорится, море по колено после того, как выдержали начальный шторм, хотя мы должны быть готовы к усилению санкционного давления", — подчеркнула Набиуллина.

Однако она отмечает, что России нужно готовиться к усилению санкционного давления, потому что экономика РФ находится не в лучшем состоянии. Так, по последним данным, с начала полномасштабной войны в Украине снижение ВВП в годовом измерении составило 2,5%, а дефицит бюджета — 3,3 триллиона рублей, что равно 2,2% ВВП.

Однако, давая оценку российской экономике, Украинский центр безопасности и сотрудничества отметил: несмотря на то, что экономические показатели 2022 года хуже результатов 2021 года — это все же небольшой разрыв. Поэтому резкого ослабления экономики страны-агрессора благодаря санкциям не произошло, а они на самом деле способствовали расширению возможностей россиян в торговом секторе. Например, в ноябре 2023 года реальный ВВП России уже достиг довоенных показателей.

Последние санкции в отношении России

В декабре этого года ЕС ввел 12-й пакет санкций против России, которые начнут действовать с 1 января 2024 года. Преимущественно ограничения касались алмазов и бриллиантов, а также — поставки товаров двойного назначения для изготовления оккупантами продукции оборонного назначения. Речь идет о литиевых батареях, электродвигателях, станках, автодеталях и т. п.

Кроме того, президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для военно-промышленного комплекса России.

Также Великобритания 14 декабря объявила о введении новых санкций против России — запрещен импорт российских алмазов и экспорт товаров двойного назначения.

Важно

Конфискация активов РФ: у Лаврова пригрозили США разорвать дипотношения

Фокус уже сообщал, что Россия выделила более 12 миллиардов долларов в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы сохранить свой авиационный сектор в воздухе.

Напомним также, что почти пять миллионов баррелей российской нефти сорта "Сокол" не достигли индийских нефтеперерабатывающих заводов.