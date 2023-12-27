Более трети украинцев денег хватает только на продукты и самое необходимое, — опрос

Согласно свежим данным социологов, практически каждый десятый украинец едва сводит концы с концами. 7,2% респондентов заявили, что живут обеспечено, но не могут делать некоторые покупки.

28,2% украинцев оценили уровень благосостояния своей семьи как достаточно плохой, а еще 8,7% — как очень плохой. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инциативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, которые были опубликованы 27 декабря.

В частности, 50,7% опрошенных украинцев отметили, что уровень благосостояния их семьи является "не плохим и не хорошим". Лишь 0,9% респондентов ответили, что их благосостояние является очень хорошим.

Фото: фото: фонд демократических инициатив

9,8% людей ответили, что едва сводят концы с концами и денег не хватает даже на необходимые продукты. О том, что средств хватает только на необходимые вещи и на продукты, ответили 38,8% опрошенных украинцев.

Большая часть респондентов, а именно 42,4% заявили, что денег в целом на жизнь хватает, однако покупка мебели или техники вызывает трудности. Только 7,2% опрошенных ответили, что живут обеспечено, но пока не могут осуществить крупные покупки, как квартира или автомобиль.

В частности, по сравнению с началом года уменьшилось количество людей, которым не хватало средств даже на необходимые продукты. Вместе с тем незначительно возросло количество людей, которые живут обеспечено.

Ощутимо увеличилось количество украинцев, которым хватает средств на проживание, однако покупка мебели или техники вызывает трудности. Несмотря на это, по сравнению с началом 2023 года меньшее количество людей ответило, что им хватает средств на питание и приобретение необходимых недорогих вещей.

Фото: фото: фонд демократических инициатив

Отметим, что социологический опрос проводился с 8 по 15 декабря этого года на всей территории Украины кроме тех, на которых ведутся боевые действия и которые временно оккупированы Россией. Социологи опросили 2019 людей в возрасте от 18 лет.

Напомним, по информации Госстата, в этом году зарплаты у украинцев росли. Так, в июле-августе 2023 года средняя заработная плата в Украине составила 17 937 гривен, что на 22,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в ноябре краудсорсинговая онлайн-база данных Numbeo выяснила, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Киеве. В частности, для того, чтобы снимать жилье, покупать нормальные продукты и одежду, посещать развлекательные заведения необходимо зарабатывать 29,5 тысяч гривен.