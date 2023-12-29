Пенсионеры могут получить скидку в 100% на оплату коммуналки: в ПФУ назвали условия

По данным Пенсионного фонда, рассчитывать на льготы могут лишь представители определенных профессий, которые проживают в сельской местности и имеют низкий уровень финансового обеспечения.

Некоторые украинцы могут получить скидку до 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может рассчитывать на такой бонус.

В первую очередь главным условием является то, что пенсионеры должны проживать в сельской местности и иметь стаж из определенного перечня профессий. В частности, продолжают в ПФУ, на подобные льготы могут рассчитывать сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры.

В перечень входят следующие специальности:

педагог;

медик;

сотрудники библиотек и музеев;

фармацевты;

экологи.

В то же время, специальные бонусы имеют право получить лишь те украинцы, уровень финансового обеспечения которых недостаточный.

"Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой необходимо отправить заявление в Пенсионный фонд Украины и сделать это можно как лично, так и онлайн. Также регистрация заявления на получение льгот доступна через приложение ДiЯ.

Украинцам необходимо иметь при себе следующие документы, чтобы просьбы была рассмотрена:

трудовая книжка или справки, удостоверяющие работу по указанным специальностям в сельской местности;

справка о местожительстве (регистрации) в сельской местности;

удостоверение личности.

Напомним, 18 декабря сообщалось, кто из украинцев может потерять помощь на коммуналку. Граждане могут подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы получить государственную помощь на оплату коммунальных услуг. При этом будут обращать внимание, есть ли в семье безработные и долги.