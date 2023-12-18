Субсидии в Украине: кто из украинцев может потерять помощь на коммуналку
Граждане могут подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы получить государственную помощь на оплату коммунальных услуг. При этом будут обращать внимание, есть ли в семье безработные и долги.
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассматривают заявки украинцев на получение субсидии на отопительный сезон 2023-2024. Для этого граждане должны подать определенный набор документов и ждать решения учреждения. Помощь на оплату коммуналки могут получить далеко не все. О деталях начисления субсидии говорится в статье на портале УНИАН.
Субсидию могут получить граждане, у которых коммунальные платежи составляют более 15% дохода семьи, указывается на портале. Чтобы узнать, согласованы ли выплаты, нужно зайти на сайт электронных услуг ПФУ и посмотреть на страницу сообщений.
Отметим, порядок предоставления субсидий определяется рядом постановлений Кабинета Министров Украины. При этом будут учитывать совокупный доход всех членов семьи, жилую площадь и наличие долгов за коммуналку.
Субсидии в Украине — кому отменят или откажут
В некоторых случаях в предоставлении субсидии отказывают:
- если есть долг за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за три и более месяцев;
- если есть совершеннолетний член семьи, который не работает, нигде не учится и не зарегистрирован как безработный;
- если площадь помещения выходит за определенные пределы (квартира — более 130 кв. м, дом — более 230 кв. м);
- если есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад, или два и более авто, выпущенных менее 15 лет назад (требование не касается мопедов и велосипедов);
- если есть депозит размером более 100 тыс. грн;
- если не вернули лишние средства, полученные по субсидии;
- если в течение года потратили на одноразовую покупку более 50 тыс. грн;
- если кто-то из членов семьи имеет долг по алиментам (три месяца и более).
Как оформить субсидию
На сегодня подать заявление на получение субсидии можно двумя способами:
- в бумажной форме — обратиться со всеми необходимыми документами в отделение Пенсионного фонда или местного органа власти;
- в электронной форме — через портал ПФУ ("в один клик").
Предоставив необходимые документы о совершеннолетних членах семьи, проживающих или зарегистрированных в определенном помещении, нужно подождать принятия решения о предоставлении помощи.
При каких условиях назначают субсидию:
- если на коммуналку уходит более 15% совокупного дохода семьи;
- если люди зарегистрированы в квартире или арендуют ее (для внутренне перемещенных лиц договор аренды не обязателен).
Сроки начисления:
- на отопительный сезон — 1 октября;
- на неотапливаемый сезон — 1 мая.
Документы для оформления субсидии
Подавая заявление на помощь в оплате коммуналки, нужно собрать определенный пакет документов. Если оформление состоится в офисе ПФУ, то нужно иметь при себе копии и оригиналы документов. Если через портал — скан-копии.
Перечень документов для субсидии:
- заявление на пособие;
- паспортные данные членов семьи, проживающих в квартире или доме, и справки об их доходах и о месте регистрации;
- номера лицевых счетов для оплаты ЖКУ;
- если есть реструктуризация долга по ЖКУ — копия договора о реструктуризации;
- если речь идет о ВПЛ — справка о статусе перемещенного лица.
Чтобы подать заявление на субсидию в электронной форме, необходимо зайти на портал ПФУ, авторизоваться (например, через приложение "Дія"), заполнить специальную форму, загрузить необходимые скан-копии и подождать, пока появится ответ в рубрике "Мои обращения".
Отметим, в ноябре Пенсионный фонд объяснил, что будет делать, если у семьи есть задолженность за ЖКУ, а она пытается получить субсидию от государства.
Кроме того, в профильном департаменте ПФУ указали размер задолженности, при которой могут отменить помощь для оплаты коммуналки.