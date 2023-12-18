Субсидии в Украине: кто из украинцев может потерять помощь на коммуналку

Граждане могут подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы получить государственную помощь на оплату коммунальных услуг. При этом будут обращать внимание, есть ли в семье безработные и долги.

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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассматривают заявки украинцев на получение субсидии на отопительный сезон 2023-2024. Для этого граждане должны подать определенный набор документов и ждать решения учреждения. Помощь на оплату коммуналки могут получить далеко не все. О деталях начисления субсидии говорится в статье на портале УНИАН.

Субсидию могут получить граждане, у которых коммунальные платежи составляют более 15% дохода семьи, указывается на портале. Чтобы узнать, согласованы ли выплаты, нужно зайти на сайт электронных услуг ПФУ и посмотреть на страницу сообщений.

Отметим, порядок предоставления субсидий определяется рядом постановлений Кабинета Министров Украины. При этом будут учитывать совокупный доход всех членов семьи, жилую площадь и наличие долгов за коммуналку.

Субсидии в Украине — кому отменят или откажут

В некоторых случаях в предоставлении субсидии отказывают:

если есть долг за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за три и более месяцев;

если есть совершеннолетний член семьи, который не работает, нигде не учится и не зарегистрирован как безработный;

если площадь помещения выходит за определенные пределы (квартира — более 130 кв. м, дом — более 230 кв. м);

если есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад, или два и более авто, выпущенных менее 15 лет назад (требование не касается мопедов и велосипедов);

если есть депозит размером более 100 тыс. грн;

если не вернули лишние средства, полученные по субсидии;

если в течение года потратили на одноразовую покупку более 50 тыс. грн;

если кто-то из членов семьи имеет долг по алиментам (три месяца и более).

Как оформить субсидию

На сегодня подать заявление на получение субсидии можно двумя способами:

в бумажной форме — обратиться со всеми необходимыми документами в отделение Пенсионного фонда или местного органа власти;

в электронной форме — через портал ПФУ ("в один клик").

Предоставив необходимые документы о совершеннолетних членах семьи, проживающих или зарегистрированных в определенном помещении, нужно подождать принятия решения о предоставлении помощи.

При каких условиях назначают субсидию:

если на коммуналку уходит более 15% совокупного дохода семьи;

если люди зарегистрированы в квартире или арендуют ее (для внутренне перемещенных лиц договор аренды не обязателен).

Сроки начисления:

на отопительный сезон — 1 октября;

на неотапливаемый сезон — 1 мая.

Документы для оформления субсидии

Подавая заявление на помощь в оплате коммуналки, нужно собрать определенный пакет документов. Если оформление состоится в офисе ПФУ, то нужно иметь при себе копии и оригиналы документов. Если через портал — скан-копии.

Перечень документов для субсидии:

заявление на пособие;

паспортные данные членов семьи, проживающих в квартире или доме, и справки об их доходах и о месте регистрации;

номера лицевых счетов для оплаты ЖКУ;

если есть реструктуризация долга по ЖКУ — копия договора о реструктуризации;

если речь идет о ВПЛ — справка о статусе перемещенного лица.

Чтобы подать заявление на субсидию в электронной форме, необходимо зайти на портал ПФУ, авторизоваться (например, через приложение "Дія"), заполнить специальную форму, загрузить необходимые скан-копии и подождать, пока появится ответ в рубрике "Мои обращения".

Отметим, в ноябре Пенсионный фонд объяснил, что будет делать, если у семьи есть задолженность за ЖКУ, а она пытается получить субсидию от государства.

Кроме того, в профильном департаменте ПФУ указали размер задолженности, при которой могут отменить помощь для оплаты коммуналки.