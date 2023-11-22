Коммуналка в Украине: кто может платить на 50% меньше

Скидка предоставляется на оплату газа, света, воды, отопления, а также закупку твердого топлива и даже взносы ОСМД.

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Одна категория граждан может платить только половину цены за коммунальные услуги. Кто может получить скидку, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Соответствующая скидка закреплена законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Эту льготу имеют вдовы погибших защитников.

Цену уменьшают на 50% на следующие коммунальные услуги:

управление многоквартирным домом;

газ;

электроэнергию;

отопление;

горячую и холодную воду;

вывоз мусора;

взносы ОСМД или жилищному кооперативу;

закупку твердого топлива и сжиженного газа.

При оплате тепла скидка предоставляется на 21 м² на одного человека. На семью дополнительно считается 10,5 м².

Если вдова и ее семья — нетрудоспособные лица, льгота предоставляется на двойной размер площади. То есть 42 м² — на человека, и 21 м² — на семью.

Стоит отметить, что скидка на 50% на "коммуналку" предоставляется без учета среднемесячного дохода, а также независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Напомним, в Минсоцполитики объяснили, по каким причинам могут отменить субсидию и что можно сделать в такой ситуации.

Руководитель НКРЭКУ Константин Ущаповский предупредил, что в 2024 году в Украине могут увеличиться тарифы. В частности, в ближайшее время должна вырасти цена на электроэнергию.