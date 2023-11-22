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Економіка Війна та гроші

Комуналка в Україні: хто може платити на 50% менше

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Фото: slavdelo.dn.ua | Українці можуть платити вдвічі менше за комунальні послуги (ілюстративне фото)

Знижка надається на оплату газу, світла, води, опалення, а також закупівлю твердого палива та навіть внески ОСББ.

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Одна категорія громадян може сплачувати лише половину ціни за комунальні послуги. Хто може отримати знижку, пояснили у Пенсійному фонді України.

Відповідна знижка закріплена законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Цю пільгу мають вдови загиблих захисників.

Ціну зменшують на 50% на наступні комунальні послуги:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • газ;
  • електроенергію;
  • опалення;
  • гарячу та холодну воду;
  • вивіз сміття;
  • внески ОСББ або житловому кооперативу;
  • закупівлю твердого палива і скрапленого газу.

При оплаті тепла знижка надається на 21 м² на одну особу. На сім’ю додатково рахується 10,5 м².

Якщо вдова та її сім’я — непрацездатні особи, пільга надається на подвійний розмір площі. Тобто 42 м² — на особу, та 21 м² — на сім’ю.

Варто зазначити, що знижна на 50% на "комуналку" надається без урахування середньомісячного доходу, а також незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики пояснили, з яких причин можуть скасувати субсидію та що можна зробити в такій ситуації.

Керівник НКРЕКП Костянтин Ущаповський попередив, що у 2024 році в Україні можуть збільшитись тарифи. Зокрема, найближчим часом має зрости ціна на електроенергію.