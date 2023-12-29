"Зрады не надо, помощь Запада в 2024 году поступит", — Даниил Гетманцев

В украинском бюджете, как отметил политик Даниил Гетманцев, есть средства на то, чтобы финансировать потребности страны в первые месяцы следующего года без поддержки со стороны союзников.

Страны Запада абсолютно точно окажут финансовую поддержку Украине в 2024 году. Это уже решено, и вопрос сейчас заключается лишь в том, когда именно поступят деньги от партнеров. Об этом в интервью Фокусу рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Союзники те же: кто поддержит Украину деньгами в 2024 году

Народный депутат напомнил, что одним из источников финансирования украинского бюджета на следующий год являются деньги Международного валютного фонда (МВФ). Организация предоставит нашему государству кредит в размере 15 миллиардов долларов, а в 2024 году сумма поступлений от фонда составит 5,3 млрд долл.

Данил Гетманцев рассказал, сколько и какой помощи от партнеров ожидается в 2024 году

"Я думаю, что мы деньги от МВФ получим, и в этом контексте надо отметить важность Международного валютного фонда не так с точки зрения этих пяти миллиардов, которые мы должны получить, как с точки зрения того, что МВФ является маркером для всех других кредиторов, для всех других доноров, которые нам помогают и предоставляют грантовые деньги", — сказал Гетманцев.

По его словам, свою финансовую поддержку окажут и Соединенные Штаты Америки. Несмотря на то, что Конгресс еще не согласовал предложение Джо Байдена о предоставлении 61 миллиарда долларов финансирования, Гетманцев говорит, что ни одна из партий Конгресса не заявляла о нецелесообразности помощи Украине.

"То есть мы имеем четкие политические обязательства и подтверждение того, что мы получим эти деньги. Поэтому речь идет только о сроках их предоставления и речь идет только о связанности этой помощи с другими внутренними программами Соединенных Штатов Америки, например, как мексиканская граница или ограничения для эмигрантов. Это определенные политические торги, в которых наш вопрос является одним из вопросов. Но сама по себе необходимость предоставления финансирования никем под сомнение не ставится. То есть эта помощь должна быть", — пояснил Даниил Гетманцев.

По словам Даниила Гетманцева, в 2024 году Украина в целом должна получить от пратнеров 37,3 млрд долларов. "Если суммировать, то источников финансирования абсолютно достаточно, они являются если не юридически подтвержденными, то подтвержденными политически. Поэтому на 2024-й год я бы не разгонял ни одну измену. Все будет хорошо", — говорит Гетманцев.

Будут ли деньги от Евросоюза?

Как пояснил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в ЕС вопрос о выделении средств будет решаться 1 февраля. Сейчас идут соответствующие консультации с венгерской стороной, чтобы она сняла свое вето на внесение изменений в бюджет ЕС и чтобы стартовала программа Ukraine facility до 2027-го года .

"Но здесь надо также понимать, что этот механизм является наиболее приемлемым для стран-членов Евросоюза. Но есть другие механизмы. Например, в этом году в декабре мы получили 1,5 миллиарда евро последнего транша макрофинансовой помощи от Европейской комиссии. И эта помощь предоставляется не в рамках бюджета Евросоюза, а в рамках наших двусторонних отношений со странами-членами ЕС. Поэтому этот самый механизм он останется, если вдруг не пройдет это решение. Но мы понимаем, что решение должно пройти. И даже вдруг если оно не пройдет, то просто будет другим механизм предоставления, но эта помощь от ЕС также будет", — сказал политик.

К тому же как отметил Гетманцев, украинское правительство продолжает двусторонние отношения и двусторонние кредитные программы с правительствами иностранных государств. Речь о таких странах, как Япония, Канада, Норвегия.

"От них мы также рассчитываем в следующем году получить где-то 5-6 млрд долларов", — отметил Гетманцев.

Поэтому, как отметил Даниил Гетманцев, в начале следующего года Украине вряд ли будут угрожать финансовые проблемы на фоне отсутствия новых поступлений от западных партнеров.

"Мы имеем достаточно мощную поддержку в этом месяце, в декабре, и имеем, соответственно, запас прочности, который даже при условии непредоставления нам помощи от доноров поможет нам пройти январь и февраль", — добавил Даниил Гетманцев.

Напомним, 14 декабря в Белом доме рассказали, как Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил деньги Украине. По словам Как заявил пресс-секретаря Джона Кирби, президент США согласится на компромиссы, чтобы быстрее завершить переговоры. Однако успех зависит от двух сторон. Также 21 декабря в Минфине рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС. В ведомстве заявили, что уже действует "план Б".