План "Б" для Украины: где США и ЕС ищут деньги, чтобы помочь Киеву

США и ЕС ищут решения, как помочь Украине. В связи с этим вспомнили о замороженных российских активах, которые можно передать Киеву. Однако для этого нужна политическая воля и правовая рамка. Фокус разбирался, смогут ли на Западе конфисковать миллиарды РФ.

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Вопрос предоставления финансовой помощи от США может быть решен в любой день, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, американский Конгресс вернется к рассмотрению вопроса после праздников. И результат будет в пользу Киева.

"8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение", — сообщил Кулеба.

Министр также не сомневается, что ЕС смогут справиться с премьером Венгрии Виктора Орбана, который блокирует предоставление помощи для Украины на сумму 50 млрд евро.

"Дискуссия по поводу денег продлена на месяц, чтобы избежать вето Виктора Орбана. Если это удастся сделать, мы получим пакет от 27 стран. Если не удастся, мы все равно получим пакет, но от 26 государств. Поэтому вопрос по деньгам решен, и дата следующего саммита определена", — сказал Кулеба.

Западные партнеры, как пишут СМИ, действительно ищут возможности, как помочь Украине. По информации источников Тhe New York Times, администрация Джо Байдена ведет срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских госактивов на случай, если конгрессменам не удастся прийти к общему знаменателю. В Евросоюзе не спешат соглашаться, так как опасаются возмездия РФ.

"Несмотря на юридические оговорки, политики взвешивают последствия использования российских активов на сумму 300 млрд долларов для помощи военным усилиям Киева", — пишут в NYT.

В то же время европейские страны пытаются решить вопрос с вето Венгрии и задействовать план "Б". Для этого могут использовать средства Европейского стабилизационного механизма (ESM) в размере 80 млрд евро, о чем заявил глава центробанка Финляндии Олли Рен.

Нет правового механизма

В сентябре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкин сообщил, что Украина получит активы, которые американцы конфисковали у российских олигархов. Речь шла об арестованных у основателя прокремлевского канала "Царьград" Константина Малофеева 5,4 млн долларов. Деньги обещали направить на поддержку украинских ветеранов.

"Хотя 5,4 млн долларов — капля в море, это символ того, чего можно добиться с помощью судебных процессов", — говорил директор оперативной группы американского Минюста Эндрю Адамс.

Новость восприняли, как первый шаг к тому, что средства, арестованные в ЕС и США, в обозримом будущем смогут направить в Украину.

Как известно, в США заморожены активы российских олигархов и других лиц на сумму более 1 млрд долларов. А в юрисдикции стран Евросоюза находится около 24,1 млрд евро, принадлежавших российским олигархам. Помимо этого, в странах ЕС и G7 заморожены 300 млрд евро госактивов РФ.

В связи с задержкой помощи со стороны США и риска, что после американских выборов следующей осенью власть в Вашингтоне сменится, и помощь Украине сократят или полностью прекратят, Белый Дом пытается найти варианты, как помочь Киеву.

"Это не секрет, что деятельность украинского правительства частично финансируется США и ЕС. Если удастся конфисковать 300 млрд евро госактивов РФ и передать их Украине, нашему правительству будет достаточно финансовой стабильности. И если помощь прекратят, мы сможем хотя бы покупать оружие", — говорит Фокусу эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара.

Однако есть ряд причин, почему эти деньги до сих пор не могут конфисковать и передать Украине. Поскольку подобных прецедентов не было, у западных стран нет ни законодательства, ни международных соглашений, позволяющих забрать замороженные средства у одной страны и передать их другой.

"Есть несколько моментов, которые тормозят решение вопроса. Первое — глобальная экономика зависит от доллара и евро. Если подобное решение примут и западные страны смогут по собственной инициативе конфисковать активы, другие страны снизят свои операции и взносы в различные финансовые структуры ЕС и США. Это может снизить влияние ключевых американских и европейских финансовых центров на глобальной карте. Учитывая, что центр экономической активности перемещается на Восток, у западных партнеров есть опасения", — объясняет Хара.

Опасаются судебных разбирательств

Второе, о чем беспокоятся на Западе — судебные тяжбы, к которым неоднократно прибегали российские олигархи, чьи активы арестованы.

Недавно Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российского миллиардера Романа Абрамовича, который пытается оспорить санкции и вернуть свои средства. Однако по словам Хары, это не значит, что однажды не найдется судья, который примет решение в пользу подобного истца. Таким механизмом может воспользоваться РФ, в случае конфискации госактивов. Поэтому, чтобы конфисковать замороженные активы и передать их Украине, западным странам нужна правовая база и уверенность, что завтра их не настигнет возмездие.

"РФ или российские олигархи могут пользоваться правовой системой демократических стран, чтобы защищать свои интересы и выставлять претензии за конфискованные деньги. Суды понимают, что Россия — страна-агрессор, но все процессы должны происходить в правовом поле. К тому же каждая страна, имеющая коммерческие активы в России, задумывается о последствиях. На территории РФ фактически происходит национализация западных компаний. Их владельцы теряют прибыль, а правительство таких стран опасается, что если примут решение о конфискации российских денег, компании, чей бизнес в РФ пострадает, потребуют компенсации за убытки", — продолжает Хара.

По словам политического эксперт Олега Постернака, бизнес ЕС глубоко связан с российским рынком, а потому опасения европейских стран не беспочвенны.

"Многие западные издания писали, что в РФ процесс продажи и выхода западных компаний идет тяжело. Многие компании опасаются реакции со стороны России, если правительства примут решение о конфискации активов. Поэтому возникают препятствия", — говорит Фокусу эксперт.

Без согласия Венгрии

Пока американцы пытаются решить вопросы с российскими активами, европейцы настроены разморозить 50 млрд евро для Украины, против которых выступает Венгрия.

"Меня очень беспокоит разобщенность Европы и вето Венгрии. Больше медлить нельзя, остальные 26 стран ЕС должны быстро скоординироваться и подготовить план "Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, хочет идти своим путем", — говорил глава центробанка Финляндии Олли Рен.

В качестве плана "Б" предлагают воспользоваться стабилизационным механизмом и передать Украине 80 млрд евро.

Хара отмечает, что страны ЕС до последнего намерены сохранять единство в принятии решений, в том числе в вопросе финансовой помощи Киеву.

"Полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года дало ЕС толчок. Они хотят усилить геополитический фактор. Это возможно только тогда, когда решения принимаются в рамках консенсуса. Поэтому дело не в том, что у европейских партнеров нет средств. Им необходимо показать, что все страны поддерживают Украину. Это важно с политической точки зрения, поэтому они до последнего пытались убедить Венгрию", — отмечает Хара.

Постернак добавляет, что Будапешт, бросивший Евросоюзу вызов, заставил его представителей искать другие варианты. В частности, возможность подписать отдельные межгосударственные соглашения между странами ЕС и Украиной без Венгрии.

"Поэтому Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил уверенность, что помощь будет", — резюмировал Постернак.

Фокус ранее писал, что, по словам президент Украины Владимира Зеленского, для усиления мобилизации потребуется 500 млрд грн. Такая сумма нужна, чтобы призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек, о чем просят в Генштабе.

Также Фокус объяснял, зачем в Украине снова заговорили о скором возобновлении пассажирских авиаперевозок. Эксперты считают, что это сигналы западным инвесторам.