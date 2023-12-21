ПВО не прикроет ни "Борисполь", ни Львов: что говорят эксперты о возобновление авиасообщений в Украине

В Украине допускают возобновление гражданской авиации в 2024 году. Эксперты считают, что риски слишком высоки, даже для аэропорта "Ужгород", который находится вблизи границы со Словакией. Фокус выяснил, зачем власти строят прогнозы о возобновлении авиасообщений.

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В Украине снова заговорили о возобновлении авиасообщений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, гражданские рейсы могут запустить в следующем году, если удастся решить вопрос с защитой аэропортов, страхованием и компаниями, которые будут осуществлять перелеты.

Сейчас рассматриваются несколько предложений, как восстановить авиасообщение в Украине. При этом есть четыре ключевых задачи, которые нужно решить.

"Во-первых, это — защита тех аэродромов, где решат начать использование самолетов. Во-вторых, должна быть готова инфраструктура. Должен быть обязательно задействован механизм страхования, потому что без страхования никто этого делать не будет. Ну и компания, которая возьмется делать перелеты, это тоже вопрос", — пояснил Данилов.

Разговоры ведутся давно

Вопрос возобновления авиасообщений в Украине во время полномасштабного вторжения РФ обсуждался не один раз. В июле 2023 года израильские СМИ сообщали, что украинские чиновники якобы летали в Израиль, чтобы обговорить открытие аэропортов при ракетных угрозах. Среди возможных вариантов рассматривали аэропорт во Львове, так как ВС РФ наносит меньше ударов ракетами и БПЛА по городу из-за удаленности от границы.

"Израиль — единственная страна в мире, которая эксплуатирует аэропорт под ракетными обстрелами. Украинские чиновники изучили различные протоколы, например, как самолет должен взлетать при воздушной тревоге", — сообщали журналисты.

Визит в Израиль представители украинской власти официально не комментировали. Начальник департамента авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Дмитрий Кушпиль говорил Фокусу, что ничего не знал о поездке. Не были осведомлены о визите и нардепы Верховной Рады. При этом в госкомпании "Украэрорух" Фокусу подтвердили, что украинские авиаспециалисты готовятся к открытию неба для гражданской авиации — но после окончания полномасштабной войны с Россией.

Тем не менее, тема возобновления работы аэропортов во время большой войны продолжает фигурировать в информационном пространстве время от времени. А мнения о том, как, когда и зачем нужно возобновить работу аэропортов, а главное, нужно ли — разнятся.

Одним из наиболее безопасных вариантов эксперты называют аэропорт "Ужгород", так как аэродром вплотную прилегает к границе со Словакией — страной НАТО. В июле 2022 года Закарпатский облсовет выделил 26 миллионов гривен, чтобы возобновить работу инфраструктурного объекта. Председатель облсовета с уверенностью говорил, что "Ужгород" станет единственным в Украине аэропортом, который сможет функционировать для пассажирских перевозок, так как взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией.

Через год, летом 2023 года, авиакомпания Air Ocean Airlines заявила, что готова возобновить полеты из "Ужгорода", если получит соответствующее разрешение.

Однако в Закарпатской ОВА предложения комментировали однозначно. Там заявили, что до конца войны о возобновлении работы аэропорта не может быть и речи, так как безопасность гражданских — выше бизнес-интересов перевозчика, а аргументы "за" открытие "Ужгорода" — призрачны.

Еще один аэропорт, который рассматривали как один из возможных вариантов для возобновления авиасообщений — аэропорт во Львове. Осенью 2022 года министр инфраструктуры Александр Кубраков говорил, что объект будет первым, кто сможет возобновить работу.

Летом 2023 года во Львовской ОВА сообщали, что аэропорт могут открыть частично в качестве гуманитарного коридора.

"Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", — говорил глава ОВА Максим Козицкий.

Однако в Воздушных Силах Украины отмечали, что в случае возобновления работы, аэропорт во Львове станет главной целью для ВС РФ. Наша страна не обладает достаточным количеством систем противовоздушной обороны, чтобы обеспечить безопасность аэродрома.

На очереди — Борисполь?

В начале декабря 2023 года глава ОП Андрей Ермак заявил, что аэропорт "Борисполь" вскоре сможет отправлять и принимать воздушные суда.

"Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям — вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", — сказал Ермак.

Его заместитель Андрей Сибига добавил, что "Борисполь" был первым объектом, который закрыли в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и он станет первым, который откроют, как только позволит ситуация с безопасностью.

При этом советник Ермака Михаил Подоляк комментировал сенсационное заявление главы ОП более сдержанно. Он заметил, что открытие аэропорта "Борисполь" является желанной, но пока недостижимой целью. Процесс может обсуждаться, может идти подготовка к возможному возобновлению работы, но пока ВС РФ не снизили интенсивность обстрелов. А безопасность должна быть на первом месте.

В тот же месяц аэропорт, приостановивший работу с начала полномасштабного вторжения, открыл вакансии. На работу приглашали командиров воздушных судов, бортпроводников, радиолокационных и навигационных инженеров, диспетчеров. В "Борисполе" отмечали, что пассажирские перевозки возобновят только тогда, когда позволит уровень безопасности.

По словам ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Украины, авиаексперта Валерия Романенко, во время полномасштабного вторжения возобновить работу любого из украинских аэропортов небезопасно.

"Я не вижу ни одной причины, почему во время войны нужно возобновлять работу аэропортов, учитывая все риски. Если договорятся с Путиным — можно. В других случаях — нет", — говорит Фокусу Романенко.

Эксперт добавляет, что единственный вариант реализовать задуманное — договориться с западными партнерами, чтобы они поставили ПВО рядом с аэропортом "Ужгородом" и обеспечили его защиту.

"Борисполь" — не прикроем, у нас нет лишней системы Patriot, чтобы поставить возле аэропорта. Львов — тоже. Эвакуация пассажиров из самолета по надувным трапам занимает 90 секунд. По "рукавам" — несколько минут. Время подлета "Искандер", запущенного из Брянской области — несколько минут. Помимо того, что нужно выйти из самолета, надо добежать до бомбоубежища. Физически организовать подобный процесс — сложно, осуществить во время войны — невозможно", — продолжает Романенко.

Политический эксперт Игорь Рейтерович считает, что одна из причин, почему представители власти вновь заговорили о возобновлении авиасообщений в Украине — сигналы зарубежным инвесторам.

"Во-первых, нам нужно показать, что у нас усиливается ПВО, мы можем себя настолько уверенно чувствовать, что рано или поздно откроем аэропорты. Во-вторых — это сигнал инвесторам. Мы хотим показать, что ситуация хоть и сложная, но мы работаем над ее нормализацией. Запуск одного из аэропортов стал бы мощным сигналом, что с Украиной можно сотрудничать в экономическом направлении. Сейчас конец года, инвесторы строят планы. А потому мы озвучиваем подобные заявления. Не факт, что это сработает, но попытки совершаются", — говорит Фокусу Рейтерович.

Напомним, в ночь на 21 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали мирные города. В Киевской области в результате попадания беспилотников было уничтожено складское помещение, а также два легковых автомобиля и внедорожник.

Также Фокус писал, что 19 декабря самый большой пассажирский самолет в Украине Boeing 777-300ER эвакуировали из аэропорта "Борисполь" в Европу.