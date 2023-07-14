"Кинжалы" прилетят из Подмосковья: насколько опасно открывать аэропорты на западе Украины

Украинские чиновники на этой неделе летали в Израиль обсудить открытие аэропортов при ракетных угрозах, пишут СМИ. Безопасность таких объектов не гарантируется даже при полном покрытии системами ПВО Patriot. Пассажиры не успеют спрятаться в бомбоубежища, говорят Фокусу авиаэксперты.

Делегация высокопоставленных украинских чиновников на этой неделе обсуждала с израильскими коллегами вопросы открытия аэропортов при ракетной опасности. Встречи состоялись с работниками администрации аэропортов и Министерства транспорта Израиля, пишет издание Bhol.

В составе делегации Украины были чиновники из Мининфраструктуры Украины. Они изучали возможность эксплуатации аэропорта во Львове. Армия России наносит по городу меньше ударов ракетами и БПЛА из-за удаленности от границы, указали журналисты.

"Израиль — единственная страна в мире, которая эксплуатирует аэропорт под ракетными обстрелами. Украинские чиновники изучили различные протоколы, например, как самолет должен взлетать при воздушной тревоге", — говорится в публикации.

Украинские официальные лица публично пока не подтверждают факт поездки в Израиль. Начальник департамента авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Дмитрий Кушпиль в разговоре с Фокусом заявил, что ничего не знал об этом визите.

"Я не в курсе, кто входил [в состав делегации] и о чем договаривались. Я видел в СМИ эту информацию, сейчас эту тематику никто официально не комментирует. Если в СМИ написано, что визит был, значит, наверно, был. Участия я в этом не брал", — пояснил чиновник.

Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, нардеп от партии "Голос" Юлия Клименко сказала Фокусу, что ее коллеги точно не ездили в Израиль. Скорее всего, это были представители Кабмина или Офиса президента, добавила она.

"Этот визит в Верховной Раде и профильном комитете не обсуждался. В принципе, это такой визит… чтобы просто посмотреть, много куда можно поехать", — говорит политик.

Также она вспомнила о проблеме военных аэропортов. Клименко считает необходимым достраивать взлетно-посадочные полосы для американских самолетов F-16, в том числе на базе гражданских аэропортов в Украине.

"Кинжалы" и "Искандеры" из Беларуси: нужно ли открывать аэропорт во Львове?

Украинские гражданские самолеты вынуждены летать за границей во время войны, ведь очень важно чтобы пилоты и авиадиспетчеры сохраняли навыки. Такую возможность украинцам предоставляет Франция: пилоты тренируются на специальных симуляторах, говорил в апреле министр по вопросам транспорта Клеман Бон.

"Я надеюсь, над Украиной восстановят полеты гражданской авиации как можно скорее. В случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности они не смогут сразу приступить к работе", – заявил он.

В госкомпании "Украэрорух" подтвердили Фокусу, что украинские авиаспециалисты действительно готовятся к открытию неба для гражданской авиации после окончания полномасштабной войны с Россией.

Авиаексперт Василий Шевченко считает правильным анализ возможностей запуска гражданских аэропортов в ближайшем или далеком будущем. Военная ситуация не гарантирует 100% безопасности для украинских аэропортов даже при полном покрытии американскими системами ПВО Patriot, подчеркивает специалист.

Эксперт уточняет, что опыт Израиля может пригодиться в современных украинских реалиях, но уровень противостояния, тип войны и военных технологий — разный. К примеру, самолеты израильской компании El-Al оснащены вооружением для уничтожения ракет, добавил он.

"Разговоры про Ужгородский и Львовский аэропорты велись. Но даже после одобрения властей окончательное решение будет за службой безопасности авиакомпаний. Правило действует после катастрофы лайнера МН17 в небе над Донбассом. При гарантировании безопасности компания Ryanair готова работать в Украине", — рассказал Шевченко.

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаексперт Валерий Романенко полагает, что открытие аэропорта в любом украинском городе — очень опасная затея. До Львова свободно достанут российские аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ОТРК "Искандер" из Беларуси.

"Ракета "Кинжал" прилетит в аэропорт "Львов" даже из Подмосковья. Пассажиры не успеют в бомбоубежища спрятаться. Если есть лишние деньги, пусть дадут людям, которые потеряли жилье из-за войны", — прокомментировал он.

По мнению Романенко, Москва может не признать статус аэропорта Львов как гуманитарного коридора и ударить ракетами в любой момент. Недавний ракетный удар по Львову произошел в ночь на 6 июля. ВС РФ запустили ракеты "Калибр" из Черного моря. Один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, погибли по меньшей мере семь человек и 40 ранены.

"Россияне способны наносить удары. Мы не сможем прикрыть Львов полностью, а одна установка Patriot не защитит от баллистики", — отметил он.

Проще воспользоваться открытыми польскими аэропортами, чтобы не рисковать, сделал вывод авиаэксперт.

Напомним, что во Львове хотят запустить аэропорт по принципу гуманитарного коридора. Работу аэропорта будет контролировать Евросоюз.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что открытый аэропорт во Львове может стать главной целью для ВС РФ.