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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ночная атака Shahed: спасатели показали последствия ударов БПЛА по Киевской области (видео)

Российское вторжение, атака БПЛА, Киев, Киевская область, спасатели, ГСЧС, война РФ против Украины
Фото: ДСНС | Россия атаковала украинские регионы посреди ночи с БПЛА

По данным ГСЧС, огонь уничтожил несколько транспортных средств, а также непосредственно само здание гражданского предприятия. Пострадавших и погибших нет.

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Российские оккупанты атаковали мирные города Украины в ночь на 21 декабря, в результате чего некоторые регионы столкнулись с последствиями. Фокус собрал все, что об этом известно.

Вражеская атака дронами-камикадзе затронула Киевскую область, о чем сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали последствия действий противника.

Российское вторжение, атака БПЛА, Киев, Киевская область, спасатели, ГСЧС, война РФ против Украины Fullscreen
Россия атаковала украинские регионы посреди ночи с БПЛА
Фото: ДСНС
Российское вторжение, атака БПЛА, Киев, Киевская область, спасатели, ГСЧС, война РФ против Украины Fullscreen
Россия атаковала украинские регионы посреди ночи с БПЛА
Фото: ДСНС

"Ночью в одном из районов Киевской области в результате попадания беспилотников в складское здание произошло разрушение конструкций и возник пожар", — говорится в сообщении.

В результате было уничтожено складское помещение, 2 легковых автомобиля и внедорожник. К тушению пожара привлекалось 7 единиц техники и 36 спасателей.

Глава Белой Церкви Геннадий Дикий поделился новыми подробностями атаки ВС РФ по региону. По его словам, в результате действий противника на гражданском предприятии возник пожар, ведь там упали обломки БПЛА.

"Загорелся один из складов предприятия. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Большая благодарность всем службам за оперативное реагирование и быструю ликвидацию последствий. Спасибо вам всем за соблюдение информационной тишины", — говорится в сообщении.

Атака по Украине 21 декабря: сводка по регионам

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщал, что в Криворожском и Днепровском районах региона удалось уничтожить 2 вражеских беспилотника и обошлось без последствий. Оставшаяся часть ночи прошла тихо.

В оперативном командовании "Юг" также сообщали: что во время очередной ночной атаки по области силам ПВО удалось уничтожить на территории Винницкой области два дрона-камикадзе, что подтвердили в городском совете.

Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец также поделился последствиями ночной атаки в своем Telegram-канале.

По его словам, представители Сил обороны надежно держали небо под своим контролем и не давали противнику малейшего шанса выполнить задуманные планы.

"Они отминусовали сразу четыре ударных БпЛА противника. В частности, в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах. По предварительной информации, в результате падения обломков имеем незначительные последствия: повреждены несколько хозяйственных построек и крыша жилого дома", — говорится в сообщении.

Люди не пострадали в результате действий противника, а оперативные группы продолжают выполнять свою работу.

Херсонская область. Глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале написал, что за последние сутки ВС РФ осуществили 131 обстрел и выпустили 687 снарядов с минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, авиации и другого различного вооружения.

По областному центру зафиксировано пуски 30 снарядов. Противник попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также на территорию завода в Херсоне. В результате 4 человека получили ранения.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также поделился, что на территории региона ночью удалось уничтожить 13 вражеских БпЛА "Shahed-131/136".

"Во время ночной дроновой атаки обломками сбитого БпЛА в Веснянской громаде нанесены разрушения складскому помещению агропредприятия. На месте возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В Хмельницкой ОВА поведали, что после сигнала о воздушной тревоге регион пытались атаковать БПЛА. В результате был уничтожен 1 БПЛА "Shahed" при помощи одной из мобильных групп. Обращений касаемо пострадавших и погибших не было. Также не зафиксировано повреждений имущества.

Ближе к ночи 20 декабря в Сумской области также уничтожили вражеский дрон-камикадзе, однако информации о повреждениях или пострадавших нет.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в своем Telegram-канале написал, что враг атаковал область при помощи БПЛА. В результате обломки упали на жилой дом в Миргородском районе.

"По предварительной информации никто не пострадал. Уже утром на месте будет работать профильная комиссия, которая зафиксирует разрушения. Владельцы дома получают денежную помощь", — написал Филипп Пронин.

В оперативном командовании "Юг" добавили, что силами ПВО в южных регионах удалось уничтожить 19 дронов-камикадзе. Цели двигались двумя волнами, а боевая работа длилась 7 часов.

Российское вторжение, атака БПЛА, Киев, Киевская область, спасатели, ГСЧС, война РФ против Украины Fullscreen
Россия атаковала украинские регионы посреди ночи с БПЛА
Фото: ОК "Юг"
Российское вторжение, атака БПЛА, Киев, Киевская область, спасатели, ГСЧС, война РФ против Украины Fullscreen
Россия атаковала украинские регионы посреди ночи с БПЛА
Фото: ОК "Юг"

Напомним, 21 декабря сообщалось, что ночью РФ атаковала Украину дронами. Командование отмечает, что украинские регионы атаковали 35 иранских дронов-камикадзе Shahed. Беспилотники запускали из оккупированного Крыма, а силы ПВО активно работали в 12 регионах.