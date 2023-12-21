Ночная атака Shahed: спасатели показали последствия ударов БПЛА по Киевской области (видео)

По данным ГСЧС, огонь уничтожил несколько транспортных средств, а также непосредственно само здание гражданского предприятия. Пострадавших и погибших нет.

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Российские оккупанты атаковали мирные города Украины в ночь на 21 декабря, в результате чего некоторые регионы столкнулись с последствиями. Фокус собрал все, что об этом известно.

Вражеская атака дронами-камикадзе затронула Киевскую область, о чем сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали последствия действий противника.

Россия атаковала украинские регионы посреди ночи с БПЛА Фото: ДСНС Россия атаковала украинские регионы посреди ночи с БПЛА Фото: ДСНС

"Ночью в одном из районов Киевской области в результате попадания беспилотников в складское здание произошло разрушение конструкций и возник пожар", — говорится в сообщении.

В результате было уничтожено складское помещение, 2 легковых автомобиля и внедорожник. К тушению пожара привлекалось 7 единиц техники и 36 спасателей.

Глава Белой Церкви Геннадий Дикий поделился новыми подробностями атаки ВС РФ по региону. По его словам, в результате действий противника на гражданском предприятии возник пожар, ведь там упали обломки БПЛА.

"Загорелся один из складов предприятия. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Большая благодарность всем службам за оперативное реагирование и быструю ликвидацию последствий. Спасибо вам всем за соблюдение информационной тишины", — говорится в сообщении.

Атака по Украине 21 декабря: сводка по регионам

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщал, что в Криворожском и Днепровском районах региона удалось уничтожить 2 вражеских беспилотника и обошлось без последствий. Оставшаяся часть ночи прошла тихо.

В оперативном командовании "Юг" также сообщали: что во время очередной ночной атаки по области силам ПВО удалось уничтожить на территории Винницкой области два дрона-камикадзе, что подтвердили в городском совете.

Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец также поделился последствиями ночной атаки в своем Telegram-канале.

По его словам, представители Сил обороны надежно держали небо под своим контролем и не давали противнику малейшего шанса выполнить задуманные планы.

"Они отминусовали сразу четыре ударных БпЛА противника. В частности, в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах. По предварительной информации, в результате падения обломков имеем незначительные последствия: повреждены несколько хозяйственных построек и крыша жилого дома", — говорится в сообщении.

Люди не пострадали в результате действий противника, а оперативные группы продолжают выполнять свою работу.

Херсонская область. Глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале написал, что за последние сутки ВС РФ осуществили 131 обстрел и выпустили 687 снарядов с минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, авиации и другого различного вооружения.

По областному центру зафиксировано пуски 30 снарядов. Противник попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также на территорию завода в Херсоне. В результате 4 человека получили ранения.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также поделился, что на территории региона ночью удалось уничтожить 13 вражеских БпЛА "Shahed-131/136".

"Во время ночной дроновой атаки обломками сбитого БпЛА в Веснянской громаде нанесены разрушения складскому помещению агропредприятия. На месте возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В Хмельницкой ОВА поведали, что после сигнала о воздушной тревоге регион пытались атаковать БПЛА. В результате был уничтожен 1 БПЛА "Shahed" при помощи одной из мобильных групп. Обращений касаемо пострадавших и погибших не было. Также не зафиксировано повреждений имущества.

Ближе к ночи 20 декабря в Сумской области также уничтожили вражеский дрон-камикадзе, однако информации о повреждениях или пострадавших нет.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в своем Telegram-канале написал, что враг атаковал область при помощи БПЛА. В результате обломки упали на жилой дом в Миргородском районе.

"По предварительной информации никто не пострадал. Уже утром на месте будет работать профильная комиссия, которая зафиксирует разрушения. Владельцы дома получают денежную помощь", — написал Филипп Пронин.

В оперативном командовании "Юг" добавили, что силами ПВО в южных регионах удалось уничтожить 19 дронов-камикадзе. Цели двигались двумя волнами, а боевая работа длилась 7 часов.

Россия атаковала украинские регионы посреди ночи с БПЛА Фото: ОК "Юг" Россия атаковала украинские регионы посреди ночи с БПЛА Фото: ОК "Юг"

Напомним, 21 декабря сообщалось, что ночью РФ атаковала Украину дронами. Командование отмечает, что украинские регионы атаковали 35 иранских дронов-камикадзе Shahed. Беспилотники запускали из оккупированного Крыма, а силы ПВО активно работали в 12 регионах.