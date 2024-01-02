Кулеба назвал год, когда ожидает одобрения единых правил конфискации активов РФ (видео)

Уже на уровне G7, на уровне Европейского Союза обсуждается поддержка конкретных правовых норм, которые помогут Украине получить замороженные активы РФ.

Прогресс в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины уже есть, а единые нормы этого механизма могут быть одобрены в течение 2024 года. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона сообщил подробности.

Он рассказал, что США и Европейский Союз уже получили наработки по использованию суверенных активов РФ. Некоторые государства также приняли собственные решения, которые создают механизм передачи денег Украине.

"Мы находимся уже на второй фазе, когда все усилия должны быть сведены в единую правовую рамку", — рассказал дипломат.

Дмитрий Кулеба отметил, что должны быть созданы единые правила для стран Европейского Союза и для государств "Группы семи". По его словам, это один из ключевых вопросов в этом году, поэтому решения по правовому механизму могут быть приняты. Уже на уровне G7, на уровне Европейского Союза обсуждается поддержка конкретных правовых норм.

"Мы вплотную приблизились к созданию правового регулирования для передачи российских активов", — уверен руководитель МИД.

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Замороженные активы России

США предложили, как сообщило издание Financial Time, странам G7 конфисковать в пользу Украины 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Союзники якобы спешат, чтобы согласовать этот план ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако FT подчеркивает, что пока никаких решений не принято, а все находится на стадии обсуждения, в частности в Европе. По информации источников издания, тему конфискации активов обсуждали министры финансов G7 и их заместители, которые встречались в декабре.

Недавно издание The New York Times также отмечало, что США срочно обсуждают с партнерами использование замороженных российских активов для помощи Украине. В сообщении указано, что администрация президента Джо Байдена "тихо сигнализирует" о новой поддержке конфискации более 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, спрятанных в западных странах, и начала срочные обсуждения с союзниками по использованию средств для помощи Украине в военных действиях в тот момент, когда финансовая поддержка Украины снижается.

Напомним, 21 декабря в Минфине рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС. Украинское правительство уже сейчас планирует активизировать внутренние ресурсы для покрытия расходов, поскольку принятых партнерами решений недостаточно для финансирования бюджета в январе-феврале 2024 года.