Есть рекорд: в Нацбанке рассказали, чем удивили украинцы в конце 2023 года

По данным государственного регулятора, чистая покупка валюты населением в декабре 2023 года составила 1,026 миллиарда долларов.

Коммерческие украинские банки по итогам декабря 2023 года купили у населения наличной и безналичной валюты на сумму 1,570 миллиарда долларов (в эквиваленте). В то же время финучреждения продали украинцам 2,596 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Как украицны покупали и продавали валюту Фото: НБУ

Отмечается, что чистая покупка валюты составила 1,026 миллиарда долларов. Таким образом, в конце прошлого года украинцы купили рекордный за последние 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года было куплено 1,523 миллиарда долларов).

Так, в НБУ обнародовали график операций физлиц по купле и продаже иностранной валюты. По данным регулятора, в ноябре 2012 года чистая покупка валюты составила $1,523 миллиарда, а после этого показатель постепенно снижался.

Население Украины в декабре 2023 года купило на 2,596 млрд долларов.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 18,222 миллиарда долларов и купили 23,015 миллиарда. Чистая покупка валюты составила $4,793 миллиарда.

Каким будет курс доллара в 2024 году

В новом году на валютном рынке могут происходить курсовые колебания, однако они не выйдут за пределы нормального курсообразования. Об этом в недавнем интервью Фокусу рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, спрогнозировать будущий курс доллара достаточно сложно, но политик считает, что заложенный в прогнозе Министерства экономики уровень курса валют в 40,7 гривны за доллар может оказаться совсем иным.

"Курс министерства в макропрогнозе — это не указатель, это не таргет, мы не таргетируем курс. Это определенная оценка, исходя из тех или иных обстоятельств в условиях неопределенности. Очень трудно делать прогнозы в то время, когда у нас неопределенная ситуация на фронте, когда у нас не определена ситуация внутри страны, когда есть риски с помощью партнеров. Но в этих условиях все равно должен быть определен прогнозный курс", — рассказал он.

Он также не исключает, что в 2024 году может происходить проседание курса.

"Если говорить о курсе гривны, то я никогда не делаю никаких прогнозов курсообразования. Я не исключаю умеренного проседания, но это точно не то проседание, на которое надо обращать внимание, как на что-то такое, что выходит из пределов нормального курсообразования", — подчеркнул глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что 2 октября 2023 года в Нацбанк ввел гибкий обменный курс в Украине. Но ситуацию на валютном рынке продолжает контролировать регулятор путем компенсации структурного дефицита валюты.