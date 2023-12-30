"Курс в прогнозе Минэкономики на 2024 год 40,7 грн за доллар не является указателем", — Даниил Гетманцев

В течение 2023 года украинская гривна держалась на более-менее стабильном уровне. Стоит ли ожидать изменений в будущем году, объяснил Фокусу народный депутат Даниил Гетманцев.

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В Украине отсутствуют основания для резких изменений курса на рынке валют. Может произойти умеренное колебание, однако оно не выйдет за пределы нормального курсообразования. Об этом в интервью Фокусу рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Национальный банк ввел такой режим, который позволяет ему активно вмешиваться в валютный рынок, но с учетом спроса и предложения на межбанковском валютном рынке. И действительно, он будет отпускать курс, когда объем рынка увеличится, когда ни один спекулянт или их группа не сможет влиять на курс своими операциями", — пояснил Гетманцев.

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Он также отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, каким будет курс в 2024 году. При этом Гетманцев считает, что заложенный в прогнозе Министерства экономики уровень курса валют в 40,7 гривны за доллар может и не оправдаться.

"Курс министерства в макропрогнозе — это не указатель, это не таргет, мы не таргетируем курс. Это определенная оценка, исходя из тех или иных обстоятельств в условиях неопределенности. Очень трудно делать прогнозы в то время, когда у нас неопределенная ситуация на фронте, когда у нас не определена ситуация внутри страны, когда есть риски с помощью партнеров. Но в этих условиях все равно должен быть определен прогнозный курс", — сказал он.

В то же время международные резервы будут использоваться Нацбанком Украины как инструмент, который будет помогать украинской гривне быть стабильной. Это предполагает, что золотовалютные резервы могут уменьшаться.

"Это нормально, потому что Национальный банк осуществляет валютные интервенции. И точно мы определенный уровень резервов не будем таргетировать, как свою какую-то цель. Бесспорно, это классно, когда объем резервов высокий, тем более в условиях войны. И это является очень мощным предохранителем, но не самоцелью", — отметил Даниил Гетманцев.

Он также не исключает, что в 2024 году может происходить проседание курса."Если говорить о курсе гривны, то я никогда не делаю никаких прогнозов курсообразования. Я не исключаю умеренного проседания, но это точно не то проседание, на которое надо обращать внимание, как на что-то такое, что выходит из пределов нормального курсообразования", — считает Гетманцев.

Напомним, что 2 октября 2023 года в Нацбанк ввел гибкий обменный курс в Украине. Но ситуацию на валютном рынке продолжает контролировать регулятор путем компенсации структурного дефицита валюты. Поэтому с курсом могут происходить колебания — доллар будет и дорожать, и дешеветь.

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Между тем заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что Национальный банк не планирует отказываться от своей Стратегии, которая предусматривает смягчение валютных ограничений.

"В фокусе внимания будет оставаться курсовая устойчивость, которая должна согласовываться с сохранением под контролем инфляционных ожиданий и приведением инфляции к 5% цели НБУ в среднесрочной перспективе", — отметил он.