Польские фермеры угрожают снова заблокировать пункт "Шегини — Медика": что требуют

Как рассказал лидер протестующих фермеров Роман Кондров, они пока не получили никаких письменных заверений в том, что их требования как-то будут выполняться.

Польские фермеры грозятся снова заблокировать пункт пропуска "Шегини — Медика". Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Как рассказал фермеров Роман Кондров, они хотят получить письменное подтверждение того, что их предыдущие требования были выполнены.

Накануне в Медику прибыл министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерски и заверил протестующих в том, что все их требования будут выполнены. Среди них:

включение субсидии на кукурузу;

увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров;

сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

По словам Кондрова, протестующие пока не получили никаких письменных заверений в том, что их требования как-то будут выполняться. Он отметил, что будет говорить об этом с заместителем министра сельского хозяйства Стефаном Краевским. Если переговоры ни к чему не приведут, то протестующие грозят снова заблокировать пункт пропуска.

"Для нас важно, чтобы мы получили письменное заверение, что наши требования будут выполнены. Если министр не может дать такого заверения, пусть это напишет премьер-министр", — сказал он.

Напомним, что 23 декабря 2023 года фермеры приостановили блокаду пункта пропуска "Шегини – Медика". По словам польского вице-министра Михала Колодзейчака, аграрии согласились разблокировать границу, однако потребовали скорейшей реализации их требований.

Отметим, что польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе еще 6 ноября. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.