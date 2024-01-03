Все требования фермеров будут приняты: новое правительство Польши о блокировании границы

Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак считает, что для украинской агропродукции должен быть введен переходный период около 20-25 лет.

Министерство сельского хозяйства Польши заявило, что принимает к реализации все требования фермеров. Об этом 3 января сообщил заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак польскому радио RMF FM и RMF24.

При этом замминистра сослался на требования организации Podkarpacka Oszukana Wieś, которая в среду, 3 января, должна решить, будет ли возобновлять протест на КПП "Медика".

"Речь идет о сохранении сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Он повысился — зависит от цены на рожь. Здесь подготовлены изменения к Закону, которые должен принять Сейм. Те органы местного самоуправления, которые согласятся применять налоговые льготы, получат государственную компенсацию", — заверил Колодзейчак.

И добавил, что не позволит обмануть ни один сельскохозяйственный союз. А на вопрос, как долго продлится эмбарго на украинское зерно, он подчеркнул, что до тех пор, пока не будут разработаны стратегические программы, которые введут либо лицензирование продукции, которая будет поступать из Украины в Польшу, либо квоты, которые будут это определять.

"Украинское сельское хозяйство способно дестабилизировать производство продуктов питания в каждой стране Евросоюза", — убежден замминистра.

Чиновник Минсельхоза считает, что Польша очень много теряет от импорта украинской продукции в Евросоюз. Например, как говорит Колодзейчак, немцы были очень крупными получателями польского зерна, кукурузы.

"Этот рынок у нас отобрали продукты из Украины. Мы платим за это очень высокую цену — если и будут какие-то падения цен на мировых рынках, то в первую очередь в Польше", — заметил он.

При этом замминистра сельского хозяйства Польши считает, что для украинской агропродукции должен быть введен переходный период около 20-25 лет.

"Могут быть также ограничения, которые будут введены на неопределенный срок", — подытожил Колодзейчак.

Запрет импорта украинского зерна

Напомним, часть стран ЕС весной 2023 года ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт украинской агропродукции сильно влиял на цены на внутренних рынках государств.

При этом позже решение было введено на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября.

После этого ожидалось, что запрет импорта будет отменен. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продолжить подобные меры в одностороннем порядке.

Польские фермеры заявляли о присоединении к забастовке своих перевозчиков, которую те начали еще в начале ноября. Они выдвинули ряд требований, среди которых компенсации производителям кукурузы, выплата субсидий, компенсация акциза на топливо. Кроме того, они требуют приостановить ввоз в Польшу украинского сахара.