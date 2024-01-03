Больше бюджета Львова: украинцы за год задонатили крупнейшим фондам 15,7 млрд грн, — СМИ

По словам журналистов, за эти деньги фонды снабжали Силы обороны Украины дронами, транспортом, медицинским оборудованием, оптикой, а также связью.

В 2023 году украинцы задонатили самым крупным фондам Украины 15,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает издание "Бабель".

В материале говорится, что речь идет о фондах:

"Повернись живим" (4,5 млрд гривен по состоянию на 30 декабря);

Фонд Сергея Притулы (1,99 млрд гривен в период с января по ноябрь 2023 года);

Платформа United24 (9,2 млрд гривен по состоянию на 27 декабря).

Украинцы задонатили более 15 млрд гривен Фото: Бабель

По словам журналистов, за эти деньги фонды снабжали Силы обороны Украины дронами, транспортом, медицинским оборудованием, оптикой, а также связью. Рекордным месяцем оказался июнь 2023 года, так как фондам удалось собрать 2,4 млрд гривен.

Издание пишет, что фонды смогли реализовать множество крупных проектов. К примеру, фонд "Повернись живим" собрал 733 млн гривен на проекты "Довгі РУКи ТрО" та "Око за Око 2". Фонд смог купить 486 минометов калибра 120-мм и 82-мм, 100 гранатометов и 200 пулеметов для бригад ТрО.

Сообщается, что Фонд Сергея Приюта купил 101 дальнобойный БПЛА "Морок", тысячи FPV-дронов, противоминные тралы и десятки единиц бронетехники. Кроме того, платформа United24 собирала на восстановление, гуманитарную помощь, разминирование и тысячи FPV-дронов.

Однако, как отметили журналисты, в 2023 году три фонда собрали примерно на 2,5 млрд гривен меньше, чем в 2022 году. Так, сборы Фонда Притулы упали почти в два раза, а у "Повернись живим" сократились на 20%.

Издание пишет, что показатели выросли только у платформы United24. Так, в 2023 году она собрала на 600 миллионов гривен больше.

Напомним, что 3 января в Нацбанке заявили, что коммерческие украинские банки по итогам декабря 2023 года купили у населения наличной и безналичной валюты на сумму 1,570 миллиарда долларов. В то же время финучреждения продали украинцам 2,596 миллиарда долларов