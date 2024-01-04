Оштрафовали на 250 тысяч гривен: как налоговики ищут продавцов-нарушителей на OLX

Как сообщили в ГНС, сейчас продажа товаров через интернет не освобождает налогоплательщиков от государственной регистрации, а также, в случае осуществления оплаты за товары в наличной форме, от применения РРО/ПРРО.

В Украине нельзя заниматья предпринимательской деятельностю без регистрации лица как субъекта хозяйствования. Но часто на разных интернет-площадках, таких как, например, OLX, можно встретить объявления, где продавцы предлагают свои товары и услуги украинцам. Налоговой службе об этом известно и недавно пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) сообщила о проверках субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию товаров с помощью интернет-платформы OLX.

Так, сотрудники подразделения фактических проверок управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области во время очередной проверки субъекта хозяйствования, осуществляющего реализацию подакцизных товаров с помощью онлайн-платформы "OLX" в Николаеве, обнаружили, что продавец продавал мопеды иностранного производства без применения РРО/ПРРО. Кроме того, как уточняют в налоговой, он также не вел учет товарных запасов на общую сумму более 250 тысячи гривен. Таким образом продавец нарушил пункты 1, 2 и 12 статьи 3 закона №265.

"ГНС акцентирует внимание, что выполнение требований законодательства, напрямую или косвенно связанного с пополнением государственной казны, является обязанностью каждого налогоплательщика", — сказано в сообщении.

Отмечается, что регистраторы расчетных операций и програмные регистраторы расчетных операций необходимо использовать лицам, которые заняты в сфере торговли, общественного питания и услуг. Эта норма, как добавили в ГНС, определена законом №265 "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли общественного питания и услуг".

Как еще наказывают, если не зарегистрировать бизнес

По словам юристов, осуществлять торговлю или оказывать услуги без регистрации ФЛП нельзя. За нарушение придется залпатить штраф, размер которого составляет 340 гривен (согласно ч.117.1, ст. 117 Налогового кодекса Украины).

"Если к тому же не подавать налоговую отчетность, предусмотренную законодательством, то за каждое такое непредставление или несвоевременное представление можно тоже получить штраф в размере 340 грн", — рассказал ранее Фокусу адвокат, управляющий партнер АО "Эврика" Андрей Шабельников.

При этом важно понимать, что сумма штрафа может быть и значительно больше 340 гривен, ведь в ГНС говорят — за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

Налоговые проверки: кого проверят в 2024 году

В 2024 году налоговики собираются провести 3 242 плановые проверки. Известно, что среди компаний, деятельность которых будет проверена коонтролирующим органом, есть следующие фирмы:

ООО "Минпрод Галичини;

ЧАО "Винницкий завод Будмаш";

ООО "Галицкая строительная гильдия";

ООО "Пуща-Лесная";

ООО "Рошен-Волынь" и другие.

К слову, недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Фокусу, что в Украине стало больше предпринимателей, которые ежедневно пользуются РРО. По его словам, их количество увеличилось на 150 тысяч с момента возвращения требования установить РРО.

"Если говорить о количестве чеков, выдаваемых ежедневно, и сравнивать август с октябрем, то плюс 20% чеков в день. Это означает, что 20% торговли вышло из тени", — отметил он.