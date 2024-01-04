"Золотая" картошка: что происходит с ценами на популярный продукт

По словам экспертов, высокая стоимость картофеля, которая сейчас составляет примерно 15-20 грн за килограмм, обусловлена сокращением предложения в местных хозяйствах. При этом в ближайшее время картофель подорожает еще на несколько гривен.

В первые дни нового 2024 года стоимость картофеля на украинском рынке в среднем на 11% выше, чем в конце 2023-го. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты считают, что высокая стоимость овоща обусловлена тем, что сократилось предложение в местных хозяйствах. Так, многие украинские производители не владеют мощностями, чтобы долго хранить продукцию. Поэтому они уже отказались от продажи картофеля, это произошло еще в первой половине текущего сезона. Также представители оптовых компаний жалуются на отсутствие необходимых объемов качественного картофеля в местных хозяйствах.

Тем временем фермеры, как сказано в публикации, главной причиной ухудшения качества картофеля называют неблагоприятные погодные условия во время сбора урожая: длительные дожди отрицательно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости. Также, по словам производителей, посадочный материал, используемый в 2023 году, тоже был не лучшего качества.

Поэтому, отпускные цены на картофель в Украине по состоянию на сегодны уже в среднем в 3,9 раза выше, чем в начале января 2022 года.

"Но многие игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время темпы подорожания этой продукции заметно ускорятся, подогретые информацией о возможной нехватке качественного картофеля на украинском рынке", — сказано в публикации.

Цена на картофель в Украине

Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, украинские супермаркеты по состоянию на 4 января, предалагают покупать картофель по следующим ценам:

Metro — 22,90 гривень за колиграмм;

Auchan — 23,10 гривен за килограмм;

Megamarket — 22,90 гривен за килограмм;

Varus — 22,90 гривен за килограмм.

Какие еще овощи подорожали

В конце 2023 года на украинском рынке фиксировали подорожание овощей из борщевого набора — моркови и капусты. Как отмечали эксперты, по состоянию на 15 декабря отгрузки моркови из местных хозяйств осуществлялись по 10-14 гривен за килограмм (0,27-0,38 долларов/кг).

Что касается капусты, то еще в октябре фермеры предупреждали о возможном ценовом росте. По их словам, это обусловлено тем, что основные объемы продукции уже на исходе, поэтому предложение на рынке будет постепенно уменьшаться.

В конце осени стоимость белокочанной капусты выросла в среднем на 1-1,5 гривен до уровня 6-8 гривен за килограм. Но стоимость все равно была ниже, нежели в 2022 году.

Тем временем в Министерстве аграрной политики и продовольствия озвучили прогноз по поводу цен на продукты на 2024 год. Так, по словам первого заместителя министра Тараса Высоцкого, украинским потребителям не стоит переживать из-за возможного подорожания. Напомним, ранее стало известно, как может подорожать автогаз на АЗС.