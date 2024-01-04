Некоторые украинцы получат дополнительную платежку за газ: кого это касается (видео)

В многоэтажках будут проводить техническое обслуживание внутридомовых газоснабжающих сетей. Счета за услуги поступят в течение десяти дней после выполнения работ, рассказали в профильном предприятии.

Жители Полтавы будут платить за техобслуживание газовых сетей. Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия "Полтавгаз" Анжела Сливкина в комментарии "Суспільному".

Она отметила, что предприятие составит график проведения техническое обслуживание внутридомовых газоснабжающих сетей в многоэтажках с 2024 года, тогда как счета за услуги поступят в течение десяти дней после выполнения соответствующих работ.

"До 5 января 2024-го года "Полтавагаз" составит соответствующие графики проведения работ, они будут опубликованы на сайте. Будут и опубликованы стоимости работ по каждому дому. Работы по техническому обслуживанию будут проводиться раз в 3-5 лет", — сказала Анжела Сливкина.

Что будет предусматривать техобслуживание

Сливкина рассказала, что техобслуживание будет предусматривать осмотр и проверку газопроводов, расположенных за пределами квартир, обслуживание запорных устройств и прочее. В техосмотр не будет входить ремонт систем газоснабжения и их замена, обслуживание счетчиков. Ранее этот вопрос был под ответственностью жителей домов. Однако 5 декабря 2023 года НКРЭКУ приняла договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, поэтому этим вопросом будут заниматься операторы ГРМ.

Оплата за техобслуживание

Она отметила, что оплатить стоимость работ можно будет в течение шести месяцев одним платежом или разделить сумму на этот период. Если в доме есть ОСМД, то это может быть общая сумма, тогда как в противном случае ее разделят равномерно между всеми квартирами.

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