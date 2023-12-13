Денежная помощь на отопление: кто может получить выплаты и при каких условиях

Украинцы, которые дали согласие на обработку данных до 1 декабря 2023 года, получат соответствующую выплату через международную платежную систему WESTERN UNION уже до 20 декабря. Те же граждане, которые до 1 декабря этого сделать не успели, получат помощь позже.

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В Украине начался экспериментальный проект, направленный на предоставление дополнительной финансовой поддержки гражданам, которая будет использоваться для приобретения твердого печного топлива. Об этом сообщает "Юридический советник для ВПЛ".

По информации в заметке известно, что правительство планирует покрыть разницу между реальной минимальной потребностью в твердом топливе (дровах, угле) и ее стоимостью и минимальной потребностью, утвержденной законодательством.

Кто имеет право на такую помощь:

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины;

лица, которые в соответствии с украинским законодательством имеют право на льготы и члены их семей, на которых распространяется льгота.

К претендентам на помощь есть ряд требований. В частности:

обращение в ПФУ за субсидиями и льготами на покупку твердого топлива в 2023-2024 годах;

приобретение права на получение выплаты жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого печного бытового топлива (дров, каменного угля) или получение соответствующих выплат в 2023 году;

получатели должны проживать в жилых помещениях (домах);

не получать коммунальную услугу по поставке тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения);

не использовать природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

"Пенсионный фонд должен проинформировать получателей льгот/жилищных субсидий на приобретение твердого печного бытового топлива о необходимости дать согласие на обработку их персональных данных в рамках экспериментального проекта", — отметили в сообщении.

Украинцы, которые дали согласие на обработку данных до 1 декабря 2023, получат выплату помощи через международную платежную систему WESTERN UNION уже до 20 декабря. Те же граждане, которые до 1 декабря этого сделать не успели, получат помощь позже.

Напомним, 8 декабря сообщалось, кто из ВПЛ может получить помощь до 5 тысяч гривен. Благодаря денежной помощи определенные категории украинцев со специальным статусом смогут улучшить свое финансовое состояние.