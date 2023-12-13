Грошова допомога на опалення: хто може отримати виплати та за яких умов
Українці, які дали згоду на обробку даних до 1 грудня 2023, отримають відповідну виплату через міжнародну платіжну систему WESTERN UNION вже до 20 грудня. Ті ж громадяни, які до 1 грудня цього зробити не встигли, отримають допомогу пізніше.
В Україні розпочався експериментальний проєкт, спрямований на надання додаткової фінансової підтримки громадянам, яка буде використовуватися для придбання твердого пічного палива. Про це повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".
За інформацією у дописі відомо, що уряд планує покрити різницю між реальною мінімальною потребою в твердому паливі (дровах, вугіллі) та її вартістю і мінімальною потребою, яка затверджена законодавством.
Хто має право на таку допомогу:
- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України;
- особи, які відповідно до українського законодавства мають право на пільги та члени їхніх сімей, на яких поширюється пільга.
До претендентів на допомогу є низка вимог. Зокрема:
- звернення до ПФУ за субсидіями та пільгами на купівлю твердого палива у 2023-2024 роках;
- набуття права на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива (дров, кам'яного вугілля) або отримання відповідних виплат у 2023 році;
- одержувачі повинні проживати у житлових приміщеннях (будинках);
- не отримувати комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання);
- не використовувати природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.
"Пенсійний фонд має проінформувати одержувачів пільг/житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива про необхідність надати згоду на обробку їх персональних даних в межах експериментального проєкту", — наголосили у повідомленні.
Українці, які дали згоду на обробку даних до 1 грудня 2023, отримають виплату допомоги через міжнародну платіжну систему WESTERN UNION вже до 20 грудня. Ті ж громадяни, які до 1 грудня цього зробити не встигли, отримають допомогу пізніше.
Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, хто з ВПО може отримати допомогу до 5 тисяч гривень. Завдяки грошовій допомозі певні категорії українців зі спеціальним статусом зможуть поліпшити свій фінансовий стан.