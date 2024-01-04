Льготы для украинцев: в Литве продлили важное для беженцев правило

Специальная льгота, которая позволяет украинцам не платить за проезд в общественном транспорте в Литве, будет действовать весь 2024 год.

Украинцы, которые с момента полномасштабного вторжения ВС РФ выехали за границу и продолжают жить в Литве, смогут и дальше бесплатно ездить в общественном транспорте Вильнюса. Соответствующее решение было принято во время заседания Совета самоуправления города.

Отмечается, что такое право закреплено за гражданами Украины на весь 2024 году.

"В 2024 году иностранцы, которые выехали из Украины в связи с военными действиями РФ, будут иметь право на 100% скидку на проезд в местных автобусах и троллейбусах общего пользования", — сказано в решении.

Бесплатный проезд за границей: в каких странах украинцы еще могут не платить

Швеция. В этой стране украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице — Стокгольме. Билетом для поездки служит паспорт или ID-карта гражданина Украины. Документ нужно предъявить на билетной кассе или водителю автобуса.

Словения. Как сообщали в посольстве Украины в Словении, в LPP Ljubljana, украинцы, которые прибыли в страну из-за войны, могут бесплатно ездить в общественном транспорте Любляны до 4 марта 2024 года.

В то же время гражданам Украины нужно обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56, чтобы оформить специальную годовую карту, которая дает право на бесплатного проезда.

Люксембург. В этой стране бесплатный общественный транспорт по всей стране и для всех. Так, можно путешествовать на автобусе, поезде или трамвае. Купить билет приходится только в том случае, если есть желание проехаться первым классом в поезде или пересечь границу и выехать в Германию, Францию ​​или Бельгию.

Вернутся ли беженцы домой

Аналитики Центра экономической стратегии рассмотрели опыт беженцев из-за войн в Боснии, Сирии, Афганистане и обобщили данные. Оказалось, что важнейшими факторами для возвращения беженцев домой после войны являются безопасность, наличие жилья или земельного участка, возможность зарабатывать на жизнь, сравнение общих условий жизни дома и в стране, где находятся беженцы.

Как рассказала Фокусу директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, в 2023-м в миграции из Украины никаких новых тенденций не было.

"На самом деле возвращаются немногие. Кого-то не устраивает жизнь за границей — чтобы не говорили и не писали, устраивает она далеко не всех", — сказала она.

Что касается прогнозов на 2024 год, то, как отметила Либанова, здесь все зависит от того, закончится ли война.

Напомним также, ранее Фокус рассказывал, кто из внутренних переселенцев останется без финансовой поддержки со стороны государства в 2024 году.