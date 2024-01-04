С 1 февраля "Укрпочта" сможет продавать лекарства на деоккупированных и прифронтовых территориях

По информации Минреинтеграции, проект "Укрпошта-Ліки" позволит решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

"Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарств в своих отделениях, размещенных на деоккупированных и прифронтовых территориях. Об этом 4 января сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Правительственном портале.

Пилотный запуск реализуется в рамках проекта "Укрпочта-Ліки".

"Пилотный запуск инициативы запланирован с 1 февраля. С этой целью АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в имеющихся почтовых стационарных или мобильных отделениях", — сообщается в релизе.

По мнению Минреинтеграции, соответствующая инициатива позволит решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

"Граждане ждут наших решений. Часто из-за боевых действий и постоянных вражеских обстрелов наши люди лишены доступа к самому необходимому, в частности лекарствам. Я благодарю всех, кто занимается проблемами людей на прифронтовых территориях. Для них это очень важно", — подчеркнула руководитель ведомства Ирина Верещук.

Отмечается, что сейчас предварительно продолжается поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве и происходит набор фармацевтов, поскольку отпускать нерецептурные и рецептурные лекарства имеет право только соответствующий специалист.

Кроме того, запланировано внедрение горячей линии для оформления запросов от граждан.

Фокус писал, что, по словам адвоката Романа Симутина, украинцам могут вручать повестки на почте.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Украине продолжает действовать программа, в рамках которой пенсионеры могут бесплатно обменять старые лампочки накаливания на пять LED-ламп в отделениях "Укрпочты".