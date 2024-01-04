С 1 февраля "Укрпочта" сможет продавать лекарства на деоккупированных и прифронтовых территориях

По информации Минреинтеграции, проект "Укрпошта-Ліки" позволит решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

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"Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарств в своих отделениях, размещенных на деоккупированных и прифронтовых территориях. Об этом 4 января сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Правительственном портале.

Пилотный запуск реализуется в рамках проекта "Укрпочта-Ліки".

"Пилотный запуск инициативы запланирован с 1 февраля. С этой целью АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в имеющихся почтовых стационарных или мобильных отделениях", — сообщается в релизе.

По мнению Минреинтеграции, соответствующая инициатива позволит решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

"Граждане ждут наших решений. Часто из-за боевых действий и постоянных вражеских обстрелов наши люди лишены доступа к самому необходимому, в частности лекарствам. Я благодарю всех, кто занимается проблемами людей на прифронтовых территориях. Для них это очень важно", — подчеркнула руководитель ведомства Ирина Верещук.

Отмечается, что сейчас предварительно продолжается поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве и происходит набор фармацевтов, поскольку отпускать нерецептурные и рецептурные лекарства имеет право только соответствующий специалист.

Кроме того, запланировано внедрение горячей линии для оформления запросов от граждан.

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