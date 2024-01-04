Із 1 лютого "Укрпошта" зможе продавати ліки на деокупованих і прифронтових територіях

За інформацією Мінреінтеграції, проєкт "Укрпошта-Ліки" надасть змогу вирішити проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

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"Укрпошта" отримає ліцензію на продаж ліків у своїх відділеннях, розміщених на деокупованих і прифронтових територіях. Про це 4 січня повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Урядовому порталі.

Пілотний запуск реалізується в межах проєкту "Укрпошта-Ліки".

"Пілотний запуск ініціативи заплановано з 1 лютого. Із цією метою АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів у наявних поштових стаціонарних або мобільних відділеннях", — повідомляється в релізі.

На думку Мінреінтеграції, відповідна ініціатива надасть змогу вирішити проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

"Громадяни чекають на наші рішення. Часто через бойові дії та постійні ворожі обстріли наші люди позбавлені доступу до найнеобхіднішого, зокрема ліків. Я дякую всім, хто опікується проблемами людей на прифронтових територіях. Для них це дуже важливо", — наголосила очільниця відомства Ірина Верещук.

Зазначається, що наразі триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу в Києві та відбувається набір фармацевтів, оскільки відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише відповідний фахівець.

Зокрема, заплановано впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

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