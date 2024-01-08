В Раде планируют помочь ветеранам войны: как именно готовы поддерживать и реалистична ли идея

Группа депутатов зарегистрировала законопроект, призванный создать благоприятные условия для развития ветеранского бизнеса и реинтеграции ветеранов. Однако хорошая цель, положенная в основу инициативы, на практике может иметь дискриминационный характер, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Законопроект №10258, зарегистрированный в ноябре прошлого года, согласно пояснительной записке, нацелен на "создание благоприятных условий для начала и развития ветеранского предпринимательства, повышение его конкурентоспособности, решение проблем реинтеграции ветеранов войны в гражданскую жизнь и содействие устойчивому развитию Украины в целом". Как отмечают авторы инициативы, ветеранский бизнес — очень эффективный инструмент поддержки экономики государства в целом. Они приводят пример США, где функционирует более 2 млн ветеранских предприятий, которые дают около 5% от ВВП. Вместе с тем, это может помочь решить проблему безработицы.

"Нас объективно ожидает появление значительного количества лиц с инвалидностью вследствие войны, которым может быть сложно устроиться на работу и которые более комфортно будут чувствовать себя в окружении тех, кто понимает их максимально глубоко (ветеран помогает ветерану/трудоустраивает ветерана). Для таких лиц работа/участие в бизнесе собратьев может стать настоящим выходом из сложных социально-экономических обстоятельств и помочь в ментальном восстановлении", — говорится в пояснительной записке к документу.

Инициатива поможет решить проблему трудоустройства демобилизованных солдат

Вместе с тем, депутаты отмечают, что ветеранский бизнес способен заинтересовать как внутренних, так и иностранных инвесторов, а экспорт их товаров "может начать новую эпоху мировых брендов от украинских героев".

"Ветеранское предпринимательство может существенно усилить развитие оборонного сектора нашего государства и его представление на мировых рынках торговли оружием. Это станет важным толчком для развития всего украинского ВПК", — сказано в документе.

В частности, законопроект № 10258:

предусматривает порядок приобретения субъектом предпринимательства статуса ветеранского и его потерю;

вводит учет сведений о субъектах ветеранского предпринимательства в Едином государственном реестре ветеранов войны;

устанавливает виды и формы государственной поддержки ветеранского предпринимательства;

устанавливает основы международного сотрудничества в сфере ветеранского предпринимательства.

Законопроект предлагает предоставлять ветеранскому бизнесу спецквоты и разрешения для упрощения экспорта

Депутаты предлагают ввести налоговые механизмы стимулирования ветеранского предпринимательства, предоставление ветеранскому бизнесу спецквот и разрешений, которые упростят торговлю за рубежом и т.д.

Отсутствие конкуренции и дискриминация: что не так с инициативой помощи ветеранам

"Предложенный законопроект является рамочным. Он не содержит никаких конкретных мер по поддержке ветеранского бизнеса. Он предусматривает поддержку ветеранского бизнеса через налоговые льготы. Однако какие именно налоговые льготы — ничего не сказано. Упоминается о предоставлении кредитов под льготные проценты, о компенсации государством процентов и о поручительстве со стороны государства за предпринимателей. Однако никакой конкретики", — говорит Фокусу кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Он обращает внимание на провозглашение гарантирования прав таких субъектов хозяйствования при осуществлении государственного надзора и контроля. "Получается, что права других предпринимателей государство не гарантирует. Это вообще противоречит действующему законодательству и носит дискриминационный характер", — возмущается эксперт.

Инициатива носит дискриминационный характер в отношении других предпринимателей, уверен экономист Фото: pexels.com

Хмелевский также отметил, что согласно инициативе, ветеранским предприятиям будет предоставлен приоритет в поставке продукции и услуг для государственных и региональных нужд. Это, по его мнению, противоречит равным условиям для всех участников и идее отбора лучших предложений, а также может способствовать злоупотреблениям и коррупции.

"В целом законопроект нарушает равные возможности в конкурентной борьбе для различных предпринимателей. Почему ветеранские предприятия имеют государственную поддержку, а другие нет? Почему разрешительные процедуры упрощают только для ветеранских предприятий, а не для всех? Почему государство способствует продвижению на внешних рынках только товаров ветеранских предприятий, а не всех? ", — задает вопрос эксперт.

Государство не должно поддерживать один вид бизнеса — предприниматели должны конкурировать на равных, говорит специалист

По его мнению, этот законопроект имеет целью отчитаться о поддержке государством ветеранов. "Это лишь декларация, которая не обеспечивает никакой реальной поддержки ветеранам. Власть должна поддерживать ветеранов. Но это должна быть социальная поддержка, которая должна включать денежные выплаты, пенсии, льготы на коммунальные услуги, бесплатное лечение, выделение жилья и тому подобное. Но такая поддержка не должна касаться бизнеса. Предприниматели должны конкурировать на равных условиях", — резюмировал экономист.

Напомним, по итогам 15 волны подачи заявлений на гранты в рамках программы "Собственное дело" определены 66 победителей. Ветераны и члены семей участников боевых действий получают до 100 миллионов гривен от государства на старт или развитие своего бизнеса.

Также Фокус писал, что в правительстве намерены реформировать упрощенную систему налогообложения. Ожидается, что в Украине внедрят польскую модель налогообложения ФЛП, которая предусматривает дифференцированную систему с разными ставками налогов — от 2 до 20%.