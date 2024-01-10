Подорожают ли пассажирские билеты в 2024 году: в "Укрзализныце" объяснили, что будет

Как отметил руководитель по пассажирским коммуникациям перевозчика Александр Шевченко, сейчас компания является единственной логистической артерией, которая везет всех.

Украинцы, которые часто пользуются услугами "Укрзализныци" и путешествуют по стране на поездах, могут не переживать о том, что им придется платить больше за билеты. Как сказал в интервью "Украинскому Радио" руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ Александр Шевченко, перевозчик не планирует в ближайшее время менять цены на билеты на пассажирские поезда, которые выполняют внутренние рейсы.

Он отметил, что в декабре 2023 года для пассажиров подорожали международные билеты.

"В декабре мы сделали частичное подорожание международных билетов, необходимое, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной", — пояснил он.

По его словам, в целом "Укрзализныця" уже сейчас перевозит такое количество пассажиров, как до полномасштабной войны. Например, в 2023 году в поездах дальнего следования проехалось 25 миллионов пассажиров. А в Европу "Укрзализныця" в прошлом году перевезла рекордные 2,1 миллиона пассажиров.

"Сейчас, по сути, мы — единственная логистическая артерия, которая везет все и всех", — подчеркнул Александр Шевченко.

Также он отметил, что большой популярностью среди украинцев пользуются маршруты, которые соединяют между собой Восток и Юг.

"Это поезда в Краматорск, Славянск, Покровск. Также есть спрос на Николаевское, Херсонское направления и Запорожье. Там постоянный поток пассажиров, мы сейчас во многом приоритезируем эти потоки, будем продолжать давать максимум поездов. И отдельная история — западная часть страны, в частности, горы", — сказал руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци".

Билеты на поезд через "Дію"

В начале ноября 2023 года пассажирам упростили процесс покупки билетов на поезда рейса "Киев-Варшава". Так, сейчас приобрести билет на самый популярный поезд в приложении "Укрзализныци" можно только с "Дія.Подписью". Как пояснил вице-премьер-министр Михаил Федоров нововведение также направлено на борьбу с перекупщиками.

"Верификация аккаунта через "Дію" подтвердит, что вы — реальный человек", — сказал Федоров.

Как работает верификация. Для того, чтобы верифицировать профиль, пассажиры могут использовать два способа:

Зайти в свой профиль и там на главном экране будет доступна кнопка подтверждения;

При покупке билетов на поезд Киев — Варшава или при возврате билетов на международные рейсы.

Напомним, летом 2023 года "Укрзализныця" запустила первые женские купе на ряде своих поездов. Ехать в таких купе могут только женщины и дети в возрасте до шести лет.